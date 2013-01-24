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Philips Sonicare Elite

充电式声波震动牙刷

HX9552
Sonicare
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    Philips Sonicare Elite 充电式声波震动牙刷

    HX9552

    定制护理系统

    没有一模一样的两个人 - 对于口腔护理更是如此。因此为何不使用电动牙刷，它可满足您不同的需求，并且提供出众的效果。

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      定制护理系统

      一种产品中四种自定义清洁方法

      每日彻底清洁，按摩牙龈

      每日彻底清洁，按摩牙龈

      加强档适合每日彻底清洁，轻柔档适合敏感部分及按摩牙龈。

      Easy-start 刷牙动力增强装置带来更舒适 Sonicare 声波震动刷牙体验

      Easy-start 刷牙动力增强装置带来更舒适 Sonicare 声波震动刷牙体验

      刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验 Sonicare。

      经实验表明，安全且柔和

      经实验表明，安全且柔和

      以下情况可以放心使用您的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。

      标准牙刷头适合深层清洁，小型牙刷头适用于精确清洁

      标准牙刷头适合深层清洁，小型牙刷头适用于精确清洁

      Quadpacer 30 秒时段计时器确保刷牙时间均匀

      Quadpacer 30 秒时段计时器确保刷牙时间均匀

      流动洁力可深入作用到牙缝

      流动洁力可深入作用到牙缝

      牙龈更健康

      经实验表明，可缓解牙龈炎并帮助缩小牙周袋。

      技术规格

      • 其它功能

        特有专利声波技术
        流动洁力可深入作用到牙缝
        Smartimer 两分钟智能计时器
        牙医建议 2 分钟刷牙时间
        2 种具有角度的刷头规格
        适合深层清洁的标准牙刷头，用于精确清洁的迷你牙刷头
        2 档速度
        选择对您最舒适的速度
        Easy-Start 刷牙动力增强装置
        刷牙动力在 14 次使用后将逐次提升
        ProgrammableQuadpacer 30 秒时段计时器
        30 秒间隔计时器可确保均匀清洁
        豪华充电指示灯
        绿色指示灯可跟踪电池充电量，黄色指示灯提示何时需要重新充电
        符合人体工程学的锥形牙刷柄
        防滑手柄，握持手感更佳

      • 技术规格

        操作时间（电量从满到空）
        40
        充电时间
        24  小时
        充电电池
        镍铬电池
        电压
        220-240
        功耗
        3  瓦
        速度（顶部）
        每分钟震动多达 31,000 次

      • 附件

        HX7001
        Elite 单片装标准牙刷头
        HX7002
        Elite 两片装标准牙刷头
        HX7011
        Elite 单片装迷你牙刷头
        HX7012
        Elite 两片装迷你牙刷头

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        17.2 x 9.5 x 23.5  范围
        包装盒重量
        680  磅
        小包装盒重量
        4.08  磅
        小包装盒尺寸
        35.1 x 29.7 x 24.1  范围
        小包装盒件数
        6  件

      • 清洁效能

        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟

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