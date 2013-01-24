如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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C3 智臻牙菌斑控制刷头带来深层清洁体验。柔软的弹性侧边使刷毛紧密贴合到每个牙齿的表面，带来 4 倍以上的接触面贴合度** 并从难以触及的部位去除多达 10 倍以上的牙菌斑*。
G3 智臻护龈刷头可改善消费者的牙龈健康。其刷毛尺寸更小，专门针对牙龈线，可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。临床试验证明，这种刷头可有效减少牙龈发炎* ，只需两周，牙龈健康度即可提高 7 倍。*
传感器可跟踪和衡量消费者的刷牙行为，而飞利浦 Sonicare ExpertClean 刷柄则可提供即时反馈。随着时间的推移，Sonicare 应用程序会保留并分析这些习惯并生成进度报告，以帮助您更好地提升刷牙技巧。
提供四种刷牙模式（清洁、亮白+、牙龈保健、深层清洁+）和三种强度设置（低、中、高），您的消费者可以个性化其刷牙体验，以达到极佳的舒适度和完整清洁效果。有关各型号的更详细信息，请参阅“规格”。
刷头中的微芯片可与飞利浦 Sonicare ExpertClean 刷柄同步信息。如果消费者卡入 C3 智臻洁净刷头/智臻牙菌斑防御刷头、G3 智臻护龈刷头或 W3 智臻亮白刷头，牙刷会自动选择合适的刷牙模式和强度级别。您的所有消费者要做的就是开始刷牙。其可以帮助消费者获得合适设置，以实现出色性能并满足他们的需求
如果消费者用力过大，直觉压力传感器将使刷柄轻微震动，为消费者提供实时反馈：他们需要更轻柔些。对美国消费者进行的一项研究表明，使用压力传感器时，10 个刷牙太过用力的受测者中有 7 人减小了刷牙压力。****
G3 智臻护龈刷头是我们改善牙龈健康的更优刷头。其刷毛尺寸更小，专门针对牙龈线，可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。临床试验证明，只需两周，牙龈健康度即可提高 7 倍* 。
刷头正常使用三个月后，会出现变形和刷毛磨损。飞利浦 Sonicare ExpertClean 刷柄可根据消费者的刷牙频率、刷牙时间及其所用的压力，提供准确的刷头更换提醒。需要换用新刷头时，刷柄上的指示灯会对消费者进行提醒，这样就可以持续达到出色的刷牙效果。
充满电后，飞利浦 Sonicare ExpertClean 刷柄的电池电量足够使用 3 周（定期使用）。当电池电量不足需要充电时，电池电量指示灯会亮起，给予消费者明确提示。
模式
包含
BrushSync 模式配对
连接
兼容性
设计和外观
清洁效能
精锐感知科技
操作简易
技术规格
功率
服务
HX6066/69
HX6064/67
HX6063/96
HX6063/67
HX9053/96
HX9013/67
HX9003/67
HX9073/96
HX9063/96
HX9063/67
HX6066/71
HX9053/67
HX9031/67
HX6016/63
HX6013/63
HX6011/63
HX6053/63