刷头会自动选择合适设置

刷头中的微芯片可与飞利浦 Sonicare ExpertClean 刷柄同步信息。如果消费者卡入 C3 智臻洁净刷头/智臻牙菌斑防御刷头、G3 智臻护龈刷头或 W3 智臻亮白刷头，牙刷会自动选择合适的刷牙模式和强度级别。您的所有消费者要做的就是开始刷牙。其可以帮助消费者获得合适设置，以实现出色性能并满足他们的需求