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Philips Sonicare ExpertClean 7500

声波震动牙刷与应用程序

HX9649/03
Sonicare
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  • 改善消费者的护理体验，带来出色的健康效果 改善消费者的护理体验，带来出色的健康效果 改善消费者的护理体验，带来出色的健康效果
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    Philips Sonicare ExpertClean 7500 声波震动牙刷与应用程序

    HX9649/03

    改善消费者的护理体验，带来出色的健康效果

    飞利浦 Sonicare ExpertClean 注重消费者的刷牙方式，这有助于他们在两次就诊之间改善其口腔定期护理。 查看所有优势

    Philips Sonicare ExpertClean 7500 声波震动牙刷与应用程序

    改善消费者的护理体验，带来出色的健康效果

    飞利浦 Sonicare ExpertClean 注重消费者的刷牙方式，这有助于他们在两次就诊之间改善其口腔定期护理。 查看所有优势

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      改善消费者的护理体验，带来出色的健康效果

      专业技术。个性化指导。

      • 轻松打造互联刷牙体验
      • 内置压力传感器
      • 智能刷头感应
      • 4 种模式、3 种强度
      增加接触面，确保消除牙菌斑

      增加接触面，确保消除牙菌斑

      C3 智臻牙菌斑控制刷头带来深层清洁体验。柔软的弹性侧边使刷毛紧密贴合到每个牙齿的表面，带来 4 倍以上的接触面贴合度** 并从难以触及的部位去除多达 10 倍以上的牙菌斑*。

      提供出色的牙龈保健，促进整体健康

      提供出色的牙龈保健，促进整体健康

      G3 智臻护龈刷头可改善消费者的牙龈健康。其刷毛尺寸更小，专门针对牙龈线，可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。临床试验证明，这种刷头可有效减少牙龈发炎* ，只需两周，牙龈健康度即可提高 7 倍。*

      指导消费者养成更好的口腔护理习惯

      指导消费者养成更好的口腔护理习惯

      传感器可跟踪和衡量消费者的刷牙行为，而飞利浦 Sonicare ExpertClean 刷柄则可提供即时反馈。随着时间的推移，Sonicare 应用程序会保留并分析这些习惯并生成进度报告，以帮助您更好地提升刷牙技巧。

      刷头会自动选择合适设置

      刷头会自动选择合适设置

      提供四种刷牙模式（清洁、亮白+、牙龈保健、深层清洁+）和三种强度设置（低、中、高），您的消费者可以个性化其刷牙体验，以达到极佳的舒适度和完整清洁效果。有关各型号的更详细信息，请参阅“规格”。

      刷头会自动选择合适设置

      刷头会自动选择合适设置

      刷头中的微芯片可与飞利浦 Sonicare ExpertClean 刷柄同步信息。如果消费者卡入 C3 智臻洁净刷头/智臻牙菌斑防御刷头、G3 智臻护龈刷头或 W3 智臻亮白刷头，牙刷会自动选择合适的刷牙模式和强度级别。您的所有消费者要做的就是开始刷牙。其可以帮助消费者获得合适设置，以实现出色性能并满足他们的需求

      引导消费者使用正确的压力

      引导消费者使用正确的压力

      如果消费者用力过大，直觉压力传感器将使刷柄轻微震动，为消费者提供实时反馈：他们需要更轻柔些。对美国消费者进行的一项研究表明，使用压力传感器时，10 个刷牙太过用力的受测者中有 7 人减小了刷牙压力。****

      2 周提升牙龈健康高达 7 倍*

      2 周提升牙龈健康高达 7 倍*

      G3 智臻护龈刷头是我们改善牙龈健康的更优刷头。其刷毛尺寸更小，专门针对牙龈线，可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。临床试验证明，只需两周，牙龈健康度即可提高 7 倍* 。

      每天使用，获得有效的清洁效果

      每天使用，获得有效的清洁效果

      刷头正常使用三个月后，会出现变形和刷毛磨损。飞利浦 Sonicare ExpertClean 刷柄可根据消费者的刷牙频率、刷牙时间及其所用的压力，提供准确的刷头更换提醒。需要换用新刷头时，刷柄上的指示灯会对消费者进行提醒，这样就可以持续达到出色的刷牙效果。

      提示消费者电池电量不足

      提示消费者电池电量不足

      充满电后，飞利浦 Sonicare ExpertClean 刷柄的电池电量足够使用 3 周（定期使用）。当电池电量不足需要充电时，电池电量指示灯会亮起，给予消费者明确提示。

      技术规格

      • 模式

        3 种强度
        • 中等
        清洁
        实现卓越的每日清洁
        深层清洁+
        实现舒爽的深层清洁
        牙龈健康
        特别注意臼齿
        亮白+
        去除表面污渍

      • 包含

        手柄
        1 个 ExpertClean 刷柄
        刷头
        1 个智臻护龈刷头（G3）
        旅行收藏盒
        1
        充电器
        1

      • BrushSync 模式配对

        G3 智臻牙龈保健刷头
        与牙龈健康模式配对

      • 连接

        Bluetooth® 无线技术
        已连接刷牙应用程序

      • 兼容性

        Android 兼容性
        • Android 手机
        • 支持蓝牙 4.0 的平板电脑
        iOS 兼容性
        • iPad 第 3 代或更高版本
        • iPhone 4S 或更高版本
        • 带 iOS7 或更高版本
        • 兼容 iOS7 操作系统

      • 设计和外观

        颜色
        白银色

      • 清洁效能

        健康益处
        提供 7 倍更健康的牙龈*
        美白益处
        有助于自然去除牙齿色斑
        压力反馈
        可提示用户的振动手柄
        提醒功能
        BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能计时器

      • 精锐感知科技

        智能力度感应
        刷牙太过用力时提醒
        BrushSync 更换提醒
        • 始终了解
        • 何时更换刷头
        BrushSync 技术
        • 智能刷头
        • 连接智能刷柄和

      • 操作简易

        牙刷柄兼容性
        便捷的卡入式刷头
        更换提醒
        • 始终确保卓越效果
        • 提醒图标亮起
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        14 天***

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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            • *** 在一项针对手动牙刷用户的研究中