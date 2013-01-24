定制护理系统
没有一模一样的两个人 - 对于口腔护理更是如此。因此为何不使用电动牙刷，它可满足您不同的需求，并且提供出众的效果。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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加强档适合每日彻底清洁，轻柔档适合敏感部分及按摩牙龈。
刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验 Sonicare。
以下情况可以放心使用您的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。
经实验表明，可缓解牙龈炎并帮助缩小牙周袋。
其它功能
技术规格
附件
重量和尺寸
清洁效能