获得持久的更洁白、更健康的牙齿
使用钻石亮白 9000 牙刷获得超卓清洁。带有卓越的清洁和美白功效和实时反馈，让您体验口腔健康的改善。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
获得持久的更洁白、更健康的牙齿
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获得持久的更洁白、更健康的牙齿
使用钻石亮白 9000 牙刷获得超卓清洁。带有卓越的清洁和美白功效和实时反馈，让您体验口腔健康的改善。
C3 智臻刷头，高效去除牙菌斑，其柔软、灵活的刷毛旨在贴合牙齿轮廓周围的曲线，令接触面的贴合度高出 4 倍**，并在难以触及的口腔区域清除多达 10 倍的牙菌斑。
强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。
您可能不太注意刷牙时是否太用力，但钻石亮白 9000 会注意到这一点。如果需要减缓力度，牙刷会发出脉冲音。这是让刷头完成工作的提醒。70% 的人发现此功能有助于其养成更好的刷牙习惯。
钻石亮白 9000 配备清洁、亮白+、牙龈保健和深层清洁+模式，悉心满足您的刷牙需求。清洁模式可实现出色的每日清洁，亮白+模式用于去除污渍，牙龈保健模式可为牙龈提供轻柔高效清洁，深层清洁+模式可提供舒爽深层清洁。三种强度允许您在大幅提升清洁效果的较高设置和适合更敏感口腔的较低设置之间选择。
智能刷头可确保您使用正确的模式和强度，获得尽可能理想的清洁效果。以您正在使用的 W3 智臻亮白刷头为例。您钻石亮白 9000 的 BrushSync 技术会将刷头与亮白模式自动同步，帮助您保持牙齿的亮白。
随着时间的推移，所有的刷头都会磨损，因此您需要密切注意刷头的情况，以确保牙齿仍能获得出色的清洁。我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的 BrushSync 刷头更换提醒和短促的蜂鸣音便会给予提示。
钻石亮白 9000 可为您提供必要的指导，帮助您在两次牙医检查之间改善口腔健康并保持健康的刷牙习惯。内置智能传感器可在您太过用力时进行提醒，并通过将您的刷牙体验连接至 Sonicare 应用程序，提供个性化进度报告，帮助您确保始终正确刷牙，并了解一段时间后的口腔健康改善情况。
在正常使用情况下，一次充电，钻石亮白 9000 的续航时间便可长达 2 周。
模式
包含
连接
兼容性
设计和外观
清洁效能
精锐感知科技
操作简易
技术规格
功率
服务