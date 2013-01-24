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Prestige 9900 采用 SenseIQ 技术的电动牙刷

HX9996/11
  • 提供出众的个性化呵护 提供出众的个性化呵护 提供出众的个性化呵护
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    Prestige 9900 采用 SenseIQ 技术的电动牙刷

    HX9996/11

    提供出众的个性化呵护

    Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求

    Prestige 9900 采用 SenseIQ 技术的电动牙刷

    提供出众的个性化呵护

    Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求

    提供出众的个性化呵护

    Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求

    Prestige 9900 采用 SenseIQ 技术的电动牙刷

    提供出众的个性化呵护

    Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求

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      提供出众的个性化呵护

      采用 SenseIQ 技术

      • 我们目前最高端的牙刷
      • SenseIQ 可感知、应变和呵护
      • 一体式刷头
      • AI智能化的 Sonicare 应用程序
      SenseIQ 技术可感知、应变和呵护

      SenseIQ 技术可感知、应变和呵护

      当您刷牙时，SenseIQ 技术可感知压力、运动和覆盖情况，每秒达 100 次。如果您用力过大，它可自动调整强度，无需猜测您的刷牙模式，即可轻松享受出色的刷牙体验。

      一体式刷头，提供全面呵护

      一体式刷头，提供全面呵护

      使用 A3 高级一体式刷头，清洁效果毫不逊色。我们这款出色的产品采用弯曲式刷毛，即使在难以触及的区域，也有助于去除 20 倍的牙菌斑。两天内可去除多达2倍牙渍。长刷毛可深度清洁牙龈，6周内改善牙龈健康15倍。您是否知道：刷头的清洁效果会在使用 3 个月后降低？我们的 BrushSync™ 功能可以提醒您即时更换刷头

      飞利浦 Sonicare 应用程序提供个性化指导

      飞利浦 Sonicare 应用程序提供个性化指导

      飞利浦 Sonicare 应用程序由人工智能技术提供支持，可与牙刷完美配合使用。凭借该应用程序，可提供有关压力、运动、覆盖、持续时间和频率的实时指导。按日、按周、按月和按年查看进度报告。获取个性化建议和可行操作，实现更好的刷牙效果。同时，即使您在没有这款应用程序的情况下刷牙，自动同步功能可保持刷牙数据在应用程序中更新。

      感知您的刷牙风格

      感知您的刷牙风格

      在您清洁时，飞利浦 Sonicare 9900 Prestige 使用传感器检测您施加的压力，清洁运动和覆盖情况 – 每秒达 100 次。传感器还关注您刷牙的时长和频率。

      如果您刷牙力度过大，可实时适应您的需求

      如果您刷牙力度过大，可实时适应您的需求

      我们大多数人在刷牙时施加的力度过大。这就是我们的牙刷在您用力过大时可以自动调节强度的原因。借助飞利浦 Sonicare 应用程序，您可以尽享定制化指导和个性化建议，从而提升您的刷牙水平。

      直观地呵护牙齿和牙龈

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      飞利浦 Sonicare 9900 Prestige 专为您而设计。其先进的技术为您量身定制，可供您轻松使用。幸运的是，结果说明了一切。

      声波震动刷牙：高效清洁大师

      声波震动刷牙：高效清洁大师

      采用声波震动技术，可有效去除牙菌斑 。在您刷牙时，刷毛运动达 31,000 次，流动洁力技术有助于帮您清洁难以触及的区域，让我们的口腔感觉清新洁净。

      刷牙情况的实时反馈

      刷牙情况的实时反馈

      您可能感知不到刷牙力度过大或用力刷牙时的情况，但您的牙刷会。手柄末端的光环会提醒您减轻压力和摩擦

      Prestige 旅行盒，采用 USB，可随时随地使用

      Prestige 旅行盒，采用 USB，可随时随地使用

      优雅小巧的旅行盒可装入任何包中，可在外出时便利使用。耐用皮质旅行盒包括集成式 USB-C 端口、USB 充电线缆，无需将其取下盒子，即可轻松为牙刷充电。

      采用简约支架和充电座，轻松充电

      采用简约支架和充电座，轻松充电

      需要为牙刷充电时，只需将其置于充电座上。这款牙刷采用清新现代设计，吸引力十足。

      时尚精巧的设计

      时尚精巧的设计

      得益于时尚精巧设计的技术，Sonicare 9900 Prestige 可带来出色刷牙体验。这款牙刷比 DiamondClean 短 18 mm，采用优质材料，可使该奢华设备外观简约，触感舒适。

      技术规格

      • SenseIQ 智能微感应科技

        智能力度感应
        刷牙太过用力时提醒
        位置传感器
        • 跟踪每次刷牙的
        • 刷牙覆盖范围
        智能摩擦感应
        引导减少用力刷牙
        自适应强度
        • 在用力过大时，
        • 调整强度级别
        立体口腔图
        突显漏掉部位
        人工智能
        检测并同步刷牙

      • 包含

        刷头
        1 个 A3 高级一体式刷头
        高级皮质 USB 充电盒
        1
        充电座
        1
        USB 线
        1

      • 连接

        Bluetooth® 无线技术
        已连接刷牙应用程序

      • 兼容性

        Android 兼容性
        Android OS 8.0 或更高版本
        iOS 兼容性
        iPhones iOS 13.0 或更高版本

      • Sonicare 应用程序，提供人工智能

        实时指导
        • 个性化建议
        • 日/月/年进度报告
        可定制的模式
        • 清洁
        • 亮白+
        • 牙龈健康
        • 深层清洁
        • 敏感

      • 设计和外观

        颜色
        香槟金色

      • 清洁效能

        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟
        性能
        去除多达 20 倍的牙菌斑*
        健康益处
        提升牙龈健康高达 15 倍**
        美白益处
        清除多达2倍牙渍
        压力反馈
        • 紫色环形灯
        • 可提示用户的振动手柄
        摩擦反馈
        • 琥珀色环形灯
        • 可提示用户的振动手柄
        • 在应用程序中开/关的选项
        提醒功能
        BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能计时器

      • 操作简易

        手柄
        • 时尚精巧的设计
        • 无缝触控
        旅行盒
        优雅小巧的充电旅行盒
        牙刷柄兼容性
        便捷的卡入式刷头
        BrushSync 刷头更换提醒
        • 提醒图标亮起
        • 始终确保卓越效果
        电量不足指示
        图标指示灯亮起

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        2 周以上****

      • 功率

        电源
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • * 与手动牙刷相比（6 周）
          • ** 在实验室测试中与手动牙刷相比
          • *** 基于每天刷牙两次，每次两分钟，采用标准模式