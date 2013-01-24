飞利浦 Sonicare 应用程序提供个性化指导

飞利浦 Sonicare 应用程序由人工智能技术提供支持，可与牙刷完美配合使用。凭借该应用程序，可提供有关压力、运动、覆盖、持续时间和频率的实时指导。按日、按周、按月和按年查看进度报告。获取个性化建议和可行操作，实现更好的刷牙效果。同时，即使您在没有这款应用程序的情况下刷牙，自动同步功能可保持刷牙数据在应用程序中更新。