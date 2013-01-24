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Prestige 9900

采用 SenseIQ精准智感科技的电动牙刷

HX9996/13
  • 提供出众的个性化呵护 提供出众的个性化呵护 提供出众的个性化呵护
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    Prestige 9900 采用 SenseIQ精准智感科技的电动牙刷

    HX9996/13

    提供出众的个性化呵护

    Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求 查看所有优势

    Prestige 9900 采用 SenseIQ精准智感科技的电动牙刷

    提供出众的个性化呵护

    Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求 查看所有优势

    提供出众的个性化呵护

    Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求 查看所有优势

    Prestige 9900 采用 SenseIQ精准智感科技的电动牙刷

    提供出众的个性化呵护

    Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求 查看所有优势

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      提供出众的个性化呵护

      采用 SenseIQ 技术

      • 我们目前最高端的牙刷
      • SenseIQ 精准智感科技可感应，调整和呵护
      • 三和一刷头
      • AI 智能化Sonicare 应用程序
      SenseIQ 可感应，调整和呵护

      SenseIQ 可感应，调整和呵护

      当您刷牙时，SenseIQ 技术可感知压力、运动和覆盖情况，每秒达 100 次。如果您刷牙力度过大，可实时提醒和降低强度以适应您的需求，无需猜测您的刷牙模式，即可轻松享受出色的刷牙体验。

      三合一刷头，提供全面呵护

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      使用 A3 高级一体式刷头，清洁效果毫不逊色。我们这款出色的产品采用搭配交错排列的刷毛，有效清除多达20倍牙菌斑，即使在难以刷到的区域*。刷毛顶端三角形的设计，两天内有效清除多达两倍齿面色渍***。加长刷毛深层清洁牙龈，两周内提升牙龈健康多达15倍**。您是否知道：刷头的清洁效果会在使用 3 个月后降低？我们的 BrushSync™ 功能可以提醒您即时更换刷头

      飞利浦 Sonicare 应用程序提供个性化指导

      飞利浦 Sonicare 应用程序提供个性化指导

      飞利浦 Sonicare 应用程序由人工智能技术提供支持，可与牙刷完美配合使用。凭借该应用程序，可提供有关压力、运动、覆盖、持续时间和频率的实时指导。按日、按周、按月和按年查看进度报告。获取个性化建议和可行操作，实现更好的刷牙效果。同时，即使您在没有这款应用程序的情况下刷牙，自动同步功能可保持刷牙数据在应用程序中更新。

      感知您的刷牙风格

      感知您的刷牙风格

      在您清洁时，飞利浦 Sonicare 9900 Prestige 使用传感器检测您施加的压力，清洁运动和覆盖情况 – 每秒达 100 次。传感器还关注您刷牙的时长和频率。

      如果您刷牙力度过大，可实时适应您的需求

      如果您刷牙力度过大，可实时适应您的需求

      我们大多数人在刷牙时施加的力度过大。这就是我们的牙刷在您用力过大时可以自动调节强度的原因。借助飞利浦 Sonicare 应用程序，您可以尽享定制化指导和个性化建议，从而提升您的刷牙水平。

      直观地呵护牙齿和牙龈

      直观地呵护牙齿和牙龈

      飞利浦 Sonicare 9900 Prestige 专为您而设计。其先进的技术为您量身定制，可供您轻松使用。幸运的是，结果说明了一切。

      声波震动刷牙：高效清洁大师

      声波震动刷牙：高效清洁大师

      采用声波震动技术，可有效去除牙菌斑 。在您刷牙时，刷毛运动达每分钟 31,000 次，流动洁力技术有助于帮您清洁难以触及的区域，让我们的口腔感觉清新洁净。

      刷牙情况的实时反馈

      刷牙情况的实时反馈

      您可能感知不到刷牙力度过大或用力刷牙时的情况，但您的牙刷会。手柄底部的刷牙反馈灯会提醒您减轻压力或摩擦

      采用设计简约的充电底座，轻松充电

      采用设计简约的充电底座，轻松充电

      优雅小巧的旅行盒可装入任何包中，可在外出时便利使用。

      采用简约支架和充电座，轻松充电

      采用简约支架和充电座，轻松充电

      需要为牙刷充电时，只需将其置于充电座上。这款牙刷采用清新现代设计，吸引力十足。

      时尚精巧的设计

      时尚精巧的设计

      得益于时尚精巧设计的技术，Sonicare 9900 Prestige 可带来出色刷牙体验。这款牙刷比 DiamondClean 短 18 mm，采用优质材料，可使该奢华设备外观简约，触感舒适。

      技术规格

      • SenseIQ 精准智感科技

        智能力度感应
        刷牙太过用力时提醒
        位置传感器
        • 跟踪每次刷牙的
        • 刷牙覆盖范围
        智能摩擦感应
        引导减少用力刷牙
        自动调整强度级别
        • 在用力过大时
        • 调整强度级别
        立体口腔图
        展示刷牙遗漏区域
        人工智能
        监测并同步刷牙情况

      • 包含

        手柄
        1 个 Sonicare 9900系列牙刷
        刷头
        1 个 A3 高级三和一刷头
        皮质手感充电旅行盒
        1个
        充电座
        1个
        USB 线
        1个

      • 连接

        Bluetooth® 无线技术
        已连接刷牙应用程序

      • 兼容性

        Android 兼容性
        Android OS 8.0 或更高版本
        iOS 兼容性
        iPhones iOS 13.0 或更高版本

      • Sonicare 应用程序，提供人工智能

        实时指导
        • 个性化建议
        • 日/月/年进度报告
        可定制的模式
        • 清洁
        • 亮白+
        • 牙龈健康
        • 深层清洁
        • 敏感

      • 设计和外观

        颜色
        粉色

      • 清洁效能

        速度
        高达每分钟震动频率31000次
        性能
        去除多达 20 倍的牙菌斑*
        健康益处
        提升牙龈健康多达15倍
        美白益处
        清除多达2倍齿面色渍
        压力反馈
        • 紫色环形灯
        • 同时手柄将改变其振动方式以提醒您压力过大
        摩擦反馈
        • 琥珀色环形灯
        • 同时手柄将改变其振动方式以提醒您摩擦过大
        • 在应用程序中可打开或关闭此功能
        提醒功能
        BrushPacer （每20秒震动提示换区）和 Smartimer （刷满相应时长后自动结束）

      • 操作简易

        手柄
        • 时尚精巧的设计
        • 无缝触控
        旅行盒
        优雅小巧的充电旅行盒
        牙刷柄兼容性
        便捷的卡入式刷头
        BrushSync 刷头更换提醒
        • 提醒图标亮起
        • 始终确保卓越效果
        电量不足指示
        图标指示灯亮起

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        2 周以上****

      • 功率

        电源
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • ** 在实验室测试中与手动牙刷相比
          • *** 基于每天刷牙两次，每次两分钟，采用标准模式