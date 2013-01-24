精细调谐频率响应，可满足哪怕是最注重细节的听众的偏好。

我们的声学工程师设计的 Fidelio L1 考虑到了所有影响听众聆听方式的微妙细节，例如，耳朵如何反射声音，如何在回声中产生共振。我们还对辨别能力不同的听众进行了全面研究，以探索逼真均衡且令听众喜欢的声音特性。其结果是，这些耳机经过精心设计，可再现原汁原味的原声，并且能够调谐至现代化的录音风格。