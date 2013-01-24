包装盒中的其他物品
- 柔软的便携袋
- iPhone 线控装置
随时随地享受纯正原声。
Fidelio L1 耳机实现了最高标准的声音和逼真聆听体验的舒适度的很好结合。经过专业设计和声音调谐，可带来如同原声般真实的自然音效。专为持久舒适度而精心打造。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随时随地享受纯正原声。
Fidelio L1 耳机实现了最高标准的声音和逼真聆听体验的舒适度的很好结合。经过专业设计和声音调谐，可带来如同原声般真实的自然音效。专为持久舒适度而精心打造。 查看所有优势
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Fidelio L1 耳机实现了最高标准的声音和逼真聆听体验的舒适度的很好结合。经过专业设计和声音调谐，可带来如同原声般真实的自然音效。专为持久舒适度而精心打造。 查看所有优势
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Fidelio L1 耳机实现了最高标准的声音和逼真聆听体验的舒适度的很好结合。经过专业设计和声音调谐，可带来如同原声般真实的自然音效。专为持久舒适度而精心打造。 查看所有优势
钕制驱动单元可表现所有的音乐动态。此音效设计包括中央位置的调音孔，用于强化中频和低频，从而产生声能，以带来平衡的低音和清澈的中频。驱动单元还具有轻质音圈，可使系统迅速做出反应，进而与音乐节奏保持一致并产生高清晰的音质。
精心挑选铝制耳罩，可降低多余振动和共振。耳罩固定在一层工程塑料上，使得耳机更加稳固。这样耳罩可以高效吸收振动，带来准确，锐利的音效。
预倾角驱动单元与耳杯的自然角度相匹配，可将声音直接传入耳道。这样可大大减少声音在外耳反射时产生的音调变化，并且能够产生更逼真的声场和增强的舒适感。
用于 Fidelio L1 的每一种材料都经过精心挑选，以实现更持久的聆听舒适度。豪华记忆泡沫耳垫符合人体工程学设计。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以形成密封效果，保留最佳低音响应，减少多余的外界声音。
半后开放式声学系统将开放式设计中常受人青睐的清晰细腻的音效与结实深沉的低音再现实现了完美结合。耳机音效格网中置入有精密声阻尼布，可控制漏音并帮助降低环境噪音
iPhone 音量线控，麦克风，6.3 毫米适配器和便携袋。
声学工程师测试并精心挑选每个驱动单元，加以配对，营造最佳立体声体验
卓越的噪音隔离和持久空灵的音乐体验
我们的声学工程师设计的 Fidelio L1 考虑到了所有影响听众聆听方式的微妙细节，例如，耳朵如何反射声音，如何在回声中产生共振。我们还对辨别能力不同的听众进行了全面研究，以探索逼真均衡且令听众喜欢的声音特性。其结果是，这些耳机经过精心设计，可再现原汁原味的原声，并且能够调谐至现代化的录音风格。
无氧铜电缆，可实现高品质信号传输
卓越的设计，采用铝、真皮、蛋白质皮革和织物等材料
声音
连接
附件
包装尺寸
外箱
iPhone 兼容性
iPod 兼容性
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