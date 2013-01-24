让您随时随地沉浸在音乐之中。
如果能够一直随心畅听自己喜爱的音乐，那将是怎样的体验？精巧调谐的驱动器、出色的主动降噪功能和舒适的佩戴体验相结合，打造出优异的听音环境。让您无论身在何处都能畅享音乐。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您随时随地沉浸在音乐之中。
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让您随时随地沉浸在音乐之中。
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这些封闭式头戴无线耳机从声音到材料都经精心设计，让您沉浸在音乐氛围中。无论您的头大或小、头型如何，柔软的记忆泡沫耳罩垫都可紧密贴合，取下耳机，音乐会暂停。
这些高清音频耳机中采用经过精心微调的驱动器，可带来美妙、均衡的音效，无论是否开启 ANC。低音效果紧致、强劲，但不会让人产生压倒一切之感。中频频率圆浑而流畅。高频音效则绚丽细腻。
无论您身在何处，都能够以适当音量聆听。主动降噪技术利用一个外置麦克风和一个内置麦克风，可隔离多余声音，让您沉醉其中。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。
采用轻盈的铝制材料和精挑细选的 Muirhead 皮革，可确保这些无线耳机带来出色音质。铝制材料的耳罩环采用哑光黑缎表面，印有浮雕的飞利浦 Fidelio 品牌。取下耳机时，音乐会自动暂停。
每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可明显降低您周围的噪音。完全集成的 Google Assistant 和 Alexa 可在您有要求时显示您喜爱的播放列表。
充满电可让您聆听一天以上的音乐，快充 15 分钟可播放 6 小时。耳罩配有音乐和通话的触摸控件以及 ANC 按钮，它们还可以折平，便于存放。
飞利浦耳机应用程序让您可以通过在预设 ANC 模式之间进行切换来调节降噪级别。它还具有专用均衡器，您可以在流式播放音乐时使用该应用程序控制音乐或访问歌曲信息。
稳定的蓝牙连接，为 iOS 设备提供 AAC 支持，为 Android 或 Windows 提供 aptX HD 支持，可确保在流传输时带来出色的音效。可分离式线缆让您可以插入高清设备中，尽享有线聆听。
Google Fast Pair 让您只需轻触一下，即可将耳机与兼容的 Android 设备配对。当耳机放在 Android 设备附近时，系统会自动询问您是否要连接。
附件
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功率
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