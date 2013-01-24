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Philips Fidelio

头戴式无线耳机

L3/00
Fidelio
Fidelio
  • 让您随时随地沉浸在音乐之中。 让您随时随地沉浸在音乐之中。 让您随时随地沉浸在音乐之中。
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    Bluetooth

    Philips Fidelio 头戴式无线耳机

    L3/00

    让您随时随地沉浸在音乐之中。

    如果能够一直随心畅听自己喜爱的音乐，那将是怎样的体验？精巧调谐的驱动器、出色的主动降噪功能和舒适的佩戴体验相结合，打造出优异的听音环境。让您无论身在何处都能畅享音乐。 查看所有优势

    Philips Fidelio 头戴式无线耳机

    让您随时随地沉浸在音乐之中。

    如果能够一直随心畅听自己喜爱的音乐，那将是怎样的体验？精巧调谐的驱动器、出色的主动降噪功能和舒适的佩戴体验相结合，打造出优异的听音环境。让您无论身在何处都能畅享音乐。 查看所有优势

    让您随时随地沉浸在音乐之中。

    如果能够一直随心畅听自己喜爱的音乐，那将是怎样的体验？精巧调谐的驱动器、出色的主动降噪功能和舒适的佩戴体验相结合，打造出优异的听音环境。让您无论身在何处都能畅享音乐。 查看所有优势

    Philips Fidelio 头戴式无线耳机

    让您随时随地沉浸在音乐之中。

    如果能够一直随心畅听自己喜爱的音乐，那将是怎样的体验？精巧调谐的驱动器、出色的主动降噪功能和舒适的佩戴体验相结合，打造出优异的听音环境。让您无论身在何处都能畅享音乐。 查看所有优势

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      飞利浦 Fidelio。专为打造非凡效果而设计

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      这些封闭式头戴无线耳机从声音到材料都经精心设计，让您沉浸在音乐氛围中。无论您的头大或小、头型如何，柔软的记忆泡沫耳罩垫都可紧密贴合，取下耳机，音乐会暂停。

      40 毫米驱动器。自然、均衡的音效

      40 毫米驱动器。自然、均衡的音效

      这些高清音频耳机中采用经过精心微调的驱动器，可带来美妙、均衡的音效，无论是否开启 ANC。低音效果紧致、强劲，但不会让人产生压倒一切之感。中频频率圆浑而流畅。高频音效则绚丽细腻。

      出众的混合主动降噪

      出众的混合主动降噪

      无论您身在何处，都能够以适当音量聆听。主动降噪技术利用一个外置麦克风和一个内置麦克风，可隔离多余声音，让您沉醉其中。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。

      专为聆听而设计。优质设计

      专为聆听而设计。优质设计

      采用轻盈的铝制材料和精挑细选的 Muirhead 皮革，可确保这些无线耳机带来出色音质。铝制材料的耳罩环采用哑光黑缎表面，印有浮雕的飞利浦 Fidelio 品牌。取下耳机时，音乐会自动暂停。

      采用双麦克风，可带来清晰的通话质量。机载语音控制

      采用双麦克风，可带来清晰的通话质量。机载语音控制

      每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可明显降低您周围的噪音。完全集成的 Google Assistant 和 Alexa 可在您有要求时显示您喜爱的播放列表。

      触摸控件。38 小时播放时间（在 ANC 打开的情况下为 32 小时）*

      触摸控件。38 小时播放时间（在 ANC 打开的情况下为 32 小时）*

      充满电可让您聆听一天以上的音乐，快充 15 分钟可播放 6 小时。耳罩配有音乐和通话的触摸控件以及 ANC 按钮，它们还可以折平，便于存放。

      飞利浦耳机应用程序。定制您的体验

      飞利浦耳机应用程序。定制您的体验

      飞利浦耳机应用程序让您可以通过在预设 ANC 模式之间进行切换来调节降噪级别。它还具有专用均衡器，您可以在流式播放音乐时使用该应用程序控制音乐或访问歌曲信息。

      连接到任何声源。无线或有线

      稳定的蓝牙连接，为 iOS 设备提供 AAC 支持，为 Android 或 Windows 提供 aptX HD 支持，可确保在流传输时带来出色的音效。可分离式线缆让您可以插入高清设备中，尽享有线聆听。

      一触式配对。Google Fast Pair

      Google Fast Pair 让您只需轻触一下，即可将耳机与兼容的 Android 设备配对。当耳机放在 Android 设备附近时，系统会自动询问您是否要连接。

      技术规格

      • 附件

        USB 线
        USB-C 线缆
        音频电缆
        飞机适配器
        保护罩

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • 传输格式：SBC
        • aptX
        • Aptx-HD
        • AAC
        蓝牙版本
        5.1
        最大范围
        长达 10 个  米
        多点连接
        2

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 通话保持
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        音乐播放时间（ANC 关闭时）
        38  小时
        *
        音乐播放时间（ANC 打开时）
        32  小时
        *
        电池续航时间
        38 小时*

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        单元直径
        40 毫米
        波段
        7 - 40000 赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        20 mW
        灵敏度
        103  分贝

      • 外箱

        GTIN
        1 48 95229 10839 1
        高度
        26  厘米
        长度
        25.4  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        22.8  厘米
        总重
        3.824  千克
        自重
        2.6  千克
        净重
        1.224  千克

      • 包装尺寸

        厚度
        7.8  厘米
        EAN
        48 95229 10839 4
        高度
        24.1  厘米
        随附产品数量
        1
        宽度
        21  厘米
        总重
        1.118  千克
        净重
        0.408  千克
        自重
        0.71  千克
        包装类型
        卡通箱
        货架摆放类型
        两种

      • 产品尺寸

        厚度
        5.15  厘米
        高度
        20.35  厘米
        重量
        0.36  千克
        宽度
        19  厘米

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          • 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。
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