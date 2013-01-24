40 毫米钕制驱动器，具有专为高清优化的音孔

每一个扬声器都经过精心测试和排列，可确保最平衡、最自然的音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可在宽广的动态范围内提供真正的高保真音质。即使是微妙细节，都能真实再现。