包装盒中的其他物品
- M1 Fidelio
- Fidelio M1
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
每一个扬声器都经过精心测试和排列，可确保最平衡、最自然的音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可在宽广的动态范围内提供真正的高保真音质。即使是微妙细节，都能真实再现。
精心挑选铝制耳罩，可降低多余振动和共振。双层结构让耳机更坚固，有效地抑制振动，带来精准音效。
封闭式声学后盖结构专为消除任何不必要的漏音并保留声音细节而设计。为您带来卓越而宽广的低音感受。
我们用心挑选制作 Fidelio M1 的材料，以确保长时间佩戴的舒适并使音效得以增强。透气材料制成的记忆泡沫耳垫可分散压力和防止热量聚积，让 Fidelio M1 耳机的使用感受和音质同样出色。
直观的按钮位于耳罩上，十分便利，可轻松地在音乐和通话中切换。更换曲目、调节音量、播放和暂停音乐或接听、挂断以及改变任意通话的音量。
精确的倾斜式扬声器与耳朵的自然角度相匹配，可将声音直接传入耳道。这样可大大减少声音在外耳反射时产生的变化，并且能够产生更逼真的声场和增强的舒适感。
Fidelio M1 由精心设计的柔质真皮头带制成，佩戴舒适，符合人体工程学。
随附 1.2 米可分离式音频线缆，使耳机可直接插接到设备；即使耳机电池耗尽时，也可以聆听音乐。
先进的蓝牙® 4.0 技术，带来卓越的高清音乐享受。
封闭式后盖设计、精确的结构以及记忆泡沫耳垫的结合，消除了多余的背景噪音对音乐的干扰。
Fidelio 蓝牙® M1 耳机配备有两个内置麦克风 - 一个用于语音通讯，另一个用于测控环境噪音级别并相应地调节声音以带来最佳的通话质量。
声音
连接
附件
iPhone 兼容性
iPod 兼容性
iPad 兼容性
外箱
包装尺寸
产品尺寸