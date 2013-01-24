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Philips Fidelio

蓝牙耳机

M1BTBL/00
Fidelio
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    Philips Fidelio 蓝牙耳机

    M1BTBL/00

    随时随地享受纯正原声。

    飞利浦 Fidelio M1BT 具备高清蓝牙® 4.0 连接，非常适合户内或外出时欣赏音乐。耳机耳罩中控件方便易用，您可以在音乐和通话之间无缝切换。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00
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    Philips Fidelio 蓝牙耳机

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      随时随地享受纯正原声。

      • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 贴耳式
      • 豪华记忆泡沫耳垫
      • 平折设计
      40 毫米钕制驱动器，具有专为高清优化的音孔

      40 毫米钕制驱动器，具有专为高清优化的音孔

      每一个扬声器都经过精心测试和排列，可确保最平衡、最自然的音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可在宽广的动态范围内提供真正的高保真音质。即使是微妙细节，都能真实再现。

      经严格测试的驱动单元，实现最均衡的音效

      经严格测试的驱动单元，实现最均衡的音效

      精心挑选铝制耳罩，可降低多余振动和共振。双层结构让耳机更坚固，有效地抑制振动，带来精准音效。

      封闭式后盖结构带来卓越的隔音效果

      封闭式后盖结构带来卓越的隔音效果

      封闭式声学后盖结构专为消除任何不必要的漏音并保留声音细节而设计。为您带来卓越而宽广的低音感受。

      豪华记忆泡沫耳垫，符合人体工程学的佩戴方式

      豪华记忆泡沫耳垫，符合人体工程学的佩戴方式

      我们用心挑选制作 Fidelio M1 的材料，以确保长时间佩戴的舒适并使音效得以增强。透气材料制成的记忆泡沫耳垫可分散压力和防止热量聚积，让 Fidelio M1 耳机的使用感受和音质同样出色。

      耳塞上的按钮可用于控制音乐和通话

      耳塞上的按钮可用于控制音乐和通话

      直观的按钮位于耳罩上，十分便利，可轻松地在音乐和通话中切换。更换曲目、调节音量、播放和暂停音乐或接听、挂断以及改变任意通话的音量。

      倾斜到耳朵自然角度的扬声器，实现清晰音质

      倾斜到耳朵自然角度的扬声器，实现清晰音质

      精确的倾斜式扬声器与耳朵的自然角度相匹配，可将声音直接传入耳道。这样可大大减少声音在外耳反射时产生的变化，并且能够产生更逼真的声场和增强的舒适感。

      优质真皮头带 - 时尚且舒适

      优质真皮头带 - 时尚且舒适

      Fidelio M1 由精心设计的柔质真皮头带制成，佩戴舒适，符合人体工程学。

      1 米 USB 充电线缆用于充电

      1 米 USB 充电线缆用于充电

      1.2 米音频线缆可在电池电量耗尽时使用

      随附 1.2 米可分离式音频线缆，使耳机可直接插接到设备；即使耳机电池耗尽时，也可以聆听音乐。

      蓝牙® 4.0

      先进的蓝牙® 4.0 技术，带来卓越的高清音乐享受。

      卓越的被动式噪音隔离

      封闭式后盖设计、精确的结构以及记忆泡沫耳垫的结合，消除了多余的背景噪音对音乐的干扰。

      两个内置麦克风，提升通话质量

      Fidelio 蓝牙® M1 耳机配备有两个内置麦克风 - 一个用于语音通讯，另一个用于测控环境噪音级别并相应地调节声音以带来最佳的通话质量。

      技术规格

      • 声音

        频率响应
        7 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        灵敏度
        107  分贝
        扬声器直径
        40  毫米
        最大输入功率
        150  mW
        失真
        < 0.1% THD
        WBCV
        100 毫瓦
        原声系统
        已关闭

      • 连接

        线缆接口
        无氧线缆（1.1 米）

      • 附件

        存储袋
        音频电缆
        3.5 毫米

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • iPod 兼容性

        兼容
        • iPod classic 120GB
        • iPod classic 160GB
        • iPod nano 五代
        • iPod nano 第 6 代
        • iPod touch 第 3 代
        • iPod touch 第 4 代
        • iPod shuffle 第 3 代
        • iPod shuffle 第 4 代

      • iPad 兼容性

        兼容
        • iPad
        • iPad 2

      • 外箱

        总重
        3.197  磅
        总重
        1.45  千克
        GTIN
        1 87 12581 69381 4
        高度
        18.5  厘米
        高度
        7.3  英寸
        长度
        8.6  英寸
        长度
        21.8  厘米
        净重
        1.257  磅
        净重
        0.57  千克
        用户包装数量
        2
        自重
        1.940  磅
        自重
        0.88  千克
        宽度
        18.5  厘米
        宽度
        7.3  英寸

      • 包装尺寸

        厚度
        8.3  厘米
        厚度
        3.3  英寸
        EAN
        87 12581 69381 7
        总重
        0.66  千克
        总重
        1.455  磅
        高度
        20.2  厘米
        高度
        8.0  英寸
        净重
        0.285  千克
        净重
        0.628  磅
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.375  千克
        自重
        0.827  磅
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        16.8  厘米
        宽度
        6.6  英寸

      • 产品尺寸

        厚度
        2.8  英寸
        厚度
        7  厘米
        高度
        18  厘米
        高度
        7.1  英寸
        重量
        0.18  千克
        重量
        0.397  磅
        宽度
        5.9  英寸
        宽度
        15  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • M1 Fidelio
      • Fidelio M1

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