执着于音
以您喜爱的方式来欣赏 CD 和便携式音乐。飞利浦魔方微型音乐系统可播放 CD 等媒体中的内容，还具有用于播放便携式音乐的 USB 直放功能。外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
执着于音
以您喜爱的方式来欣赏 CD 和便携式音乐。飞利浦魔方微型音乐系统可播放 CD 等媒体中的内容，还具有用于播放便携式音乐的 USB 直放功能。外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式。
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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以您喜爱的方式来欣赏 CD 和便携式音乐。飞利浦魔方微型音乐系统可播放 CD 等媒体中的内容，还具有用于播放便携式音乐的 USB 直放功能。外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式。
这款飞利浦音乐系统总输出功率为 10 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。
凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。
外观紧凑小巧，可融入各种空间，各种生活方式。迷你机身的灵活设计和外形，使其几乎适合任何空间。
声音
扬声器
音频播放
调谐器/接收/发送
连接
便利性
附件
尺寸
功率
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