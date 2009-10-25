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魔方微型音响系统

MCM103/98
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    魔方微型音响系统

    MCM103/98

    执着于音

    以您喜爱的方式来欣赏 CD 和便携式音乐。飞利浦魔方微型音乐系统可播放 CD 等媒体中的内容，还具有用于播放便携式音乐的 USB 直放功能。外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式。

    魔方微型音响系统

    执着于音

    以您喜爱的方式来欣赏 CD 和便携式音乐。飞利浦魔方微型音乐系统可播放 CD 等媒体中的内容，还具有用于播放便携式音乐的 USB 直放功能。外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式。

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      这款飞利浦音乐系统总输出功率为 10 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

      动态低音增强产生浑厚动人的音效

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      动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

      可预设的 FM 数码调谐

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      数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

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      借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

      USB 直放可轻松播放 MP3 音乐

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      凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。

      外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

      外观紧凑小巧，可融入各种空间，各种生活方式。迷你机身的灵活设计和外形，使其几乎适合任何空间。

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        2 x 5 瓦 RMS / 400 瓦 PMPO
        音效增强
        • 动态低音增强
        • 数码音效控制
        音量控制
        调高/调低

      • 扬声器

        扬声器驱动
        3.5 英寸低音扬声器

      • 音频播放

        播放介质
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        光盘播放模式
        重复/随机播放/编序播放
        USB 直插式播放模式
        • 快退/快进
        • 播放/暂停
        • 上一首/下一首
        • 编程播放
        • 重复播放
        • 随机
        • 停止

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM 立体声
        预设电台
        20
        天线
        FM 调台伸缩天线
        调谐器增强
        • 自动数字调谐
        • 自动扫描

      • 连接

        音频/视频输出
        耳机（3.5 毫米）
        MP3 Link
        3.5 毫米立体声线路输入

      • 便利性

        闹钟
        • CD 闹钟
        • 无线电警报
        加载软件类型
        顶部
        时钟
        • 主屏显示
        • 定时关机
        显示屏类型
        LCD 液晶显示屏
        背光颜色
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      • 附件

        遥控器
        其它
        • FM/MW 天线
        • 快速入门指南
        用户手册
        • 英语
        • 繁体中文

      • 尺寸

        总重
        4.58  千克
        主音箱宽度
        150  毫米
        主音箱高度
        152  毫米
        主音箱厚度
        197  毫米
        主装置深度
        250  毫米
        包装厚度
        206  毫米
        主装置高度
        152  毫米
        包装高度
        310  毫米
        主装置宽度
        150  毫米
        包装宽度
        530  毫米

      • 功率

        电源
        100 - 240 伏交流，50/60 赫兹

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