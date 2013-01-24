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Marvel special edition

干湿两用电动剃须刀

MVL5598/77
  • 剃须既贴面又快速 剃须既贴面又快速 剃须既贴面又快速
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    Marvel special edition 干湿两用电动剃须刀

    MVL5598/77

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 和可清洗的剃须刀头，为您早晨的呵护剃须提升速度。 查看所有优势

    Marvel special edition 干湿两用电动剃须刀

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 和可清洗的剃须刀头，为您早晨的呵护剃须提升速度。 查看所有优势

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      提升20%动力*

      • MultiPrecision 刀片系统
      • 5 向 Flex 剃须刀头
      • 控油洁面刷
      一小时充电

      一小时充电

      得益于强劲节能、持久耐用的电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      50 分钟无线剃须

      50 分钟无线剃须

      在充电 1 小时后，您将获得 50 分钟以上的剃须时间，即剃须 17 次左右。该剃须刀只能在无线模式下操作。

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴c处也能实现贴面剃须。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

      刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

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      实现快速、贴面剃须。只需来回几次，我们的 MultiPrecision 刀片系统便可提起并切剃所有须发和剩余的毛茬。

      卡入式洁面刷，比用手清洁洁净

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      卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁更洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。

      提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

      提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

      通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。

      直观图标令功能简单易用

      直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：3 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 -“拔出插头即可使用”符号 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。

      技术规格

      • 附件

        卡入式
        控油洁面刷
        维护
        保护盖

      • 设计

        手柄
        人体工学设计
        颜色
        美国队长

      • 操作简易

        显示屏
        • 3 格电池指示
        • 清洗提示
        • 更换提醒
        • 旅行锁符号
        • “拔出插头即可使用”符号
        清洁
        全身水洗
        工作中
        使用前拔掉插头

      • 功率

        电池类型
        镍氢电池
        使用时间
        50 分钟/17 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        9  瓦
        待机功耗
        0.1  瓦

      • 剃须性能

        亲肤
        干湿两用
        剃须系统
        MultiPrecision 刀片系统
        智能贴合
        5 向 Flex 剃须刀头
        Turbo+ 模式
        剃须，具有 20% 额外电量

      • 服务

        2 年保修
        替换刀头
        每 2 年使用 SH50 更换一次
        洁面刷 RQ560 或 RQ563
        每 3-6 个月更换一次

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          • 提升 20% 的动力 - 与不使用 Turbo+ 模式相比
          • 卡入式洁面刷 - 根据外部临床试验结果（30 位受试者，洁面 3 小时后），相同条件下与手动清洁相比