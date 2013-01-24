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Marvel special edition

干湿两用电动剃须刀

MVL9998/78
  • 时时卓越剃须 时时卓越剃须 时时卓越剃须
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    Marvel special edition 干湿两用电动剃须刀

    MVL9998/78

    时时卓越剃须

    Shaver 9000 是我们迄今尤为先进的剃须刀。出众的轮廓跟踪技术紧贴面部轮廓，V 型切剃系统将胡须引入合适的切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

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      • 洁面刷
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      现在凭借所有飞利浦剃须刀更出色的电池寿命，充电系统为您提供两种方便选项：一次充电 1 小时，运行 60 分钟或快速充电完成一次完整剃须。所有 9000 系列剃须刀均只能在无绳模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。

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      提供 2 年保修

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      只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

      切换三种设置，获得个性化剃须体验

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      在 3 种模式之间选择，自定义您的剃须：敏感 - 柔和的剃须。正常 – 日常剃须。快速 – 快速剃须，节省时间。

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      刀片精准引导须发进入理想位置，实现贴面剃须

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      实现完美贴面剃须。V 型精准切剃系统可将每根须发轻柔定位于理想剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。更少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持理想状态。

      直观图标令功能简单易用

      直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的出色性能：个人舒适设置栏、清洗提示、旅行锁符号、5 级电池充电指示灯、更换提醒、通知符号。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • V 型精准切剃系统
        • 升级双层刀片设计
        智能贴合
        8 向轮廓跟踪剃须刀头
        亲肤
        干湿两用
        个性化舒适设置
        “敏感-正常-快速”设置

      • 附件

        卡入式
        控油洁面刷
        旅行软袋
        旅行盒

      • 操作简易

        显示屏
        • 5 格电池指示
        • 清洗提示
        • 更换提醒
        • 旅行锁符号
        • 通知符号
        • 个人舒适设置栏
        清洁
        全身水洗

      • 设计

        手柄
        人体工学设计
        颜色
        钢铁侠

      • 功率

        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电可满足一次剃须所需的电量
        电池类型
        锂离子
        使用时间
        60 分钟/20 次剃须
        自动电压
        100-240 伏
        待机功耗
        0.1  瓦
        最大功耗
        9  瓦

      • 服务

        2 年保修
        替换刀头
        每两年使用 SH90 更换一次

      获取此产品的支持

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