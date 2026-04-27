飞利浦Airfryer 5000系列空气蒸炸锅7.2升 空气炸锅
炸、烤、烘焙...还能蒸！
尽情享用各种美食，从如云般柔软的包子，金黄酥脆的炸鸡，到令人垂涎的三文鱼。使用飞利浦Airfryer 5000系列空气蒸炸锅，探索全新的食物质感世界。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦Airfryer 5000系列空气蒸炸锅7.2升 空气炸锅
炸、烤、烘焙...还能蒸！
蒸、炸或同时尝试两种烹饪方式！
- 蒸汽技术保留更多营养
- 蒸炸功能带来酥脆多汁的完美效果
- 自动蒸汽清洁功能，轻松清洁
- Rapid Air Plus技术确保每次烹饪均匀
- 烹饪窗口设计，使用更便捷
蒸煮至完美状态，口感鲜嫩细腻
松软的饺子、嫩滑的蔬菜和鲜美的鱼，这些都可以在我们带蒸汽功能的空气炸锅中完成。它能注入恰到好处的蒸汽，不会使食物变得湿软，并保留高达87%的营养成分。****
外酥里嫩 - 蒸炸功能的强大力量
现在您可以兼得两全其美。同时空气炸和蒸煮，让食物外表金黄酥脆，内部多汁嫩滑。完美烹制金黄肉桂卷、外脆内软的面包、多汁的鸡肉和更上一层的蔬菜。再也不用担心烤焦或烹饪不足。******
轻松清洁
通过我们的自动蒸汽清洁功能，炸篮中的油脂沉积物会变软，更容易清除。
烹饪更快，始终完美出品
再也不用担心烤焦或烹饪不足。RapidAir Plus 技术采用独特的星形设计，让热空气更快地在食材周围和内部循环***，每次烹饪都均匀一致，且减少高达90%的脂肪。*
恰到好处的尺寸满足您的日常需求
可烹饪多达1.4公斤蔬菜、10个鸡腿、6块三文鱼片或9个松饼。
无需拉出炸篮即可查看食物烹饪情况！
无需猜测：通过观察窗查看烹饪过程，了解食物何时完美烹饪完成。
陶瓷涂层
我们的新一代涂层不含PFAS：不粘、耐用、防刮表面，易于清洁。
全新多样化烹饪世界
探索21种烹饪方式，从烘焙和烧烤到蒸煮和再加热。温度设置低至40°C，时间长达24小时，适合脱水和发酵。
HomeID应用带来无限灵感
超过10,000道专为您的空气炸锅设计的美味食谱，附带简单的步骤说明*****
可拆卸水箱节省空间
不需要蒸汽功能时，只需取下水箱，节省厨房台面空间。
烹饪更快，节省时间和能源
使用飞利浦蒸汽空气炸锅替代烤箱烹饪，速度最多可提高50%，能耗最多可节省70%。**
安静运行
无噪音干扰 — 在空气炸锅蒸、烤、烘焙的同时，尽情享受交谈或音乐。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 功率
-
2000 瓦
- 电压
-
220-240 伏
- 频率
-
50 赫兹
- 包装中的数量
-
1
- 电池产品
-
否
-
普通参数
- 主要材料
-
金属
- 次要材料
-
塑料
- 颜色
-
香槟金
- 容量
-
7.2 升
- 隔热
-
是
- 防滑底座
-
是
- 透明盖子
-
是
- 接口
-
数字
- 电线长度
-
1米
- 电线储藏格
-
否
- 保温功能
-
是
- 程序
-
12
- 烹饪方式
-
炸、烤、烧烤、烘焙、一锅烹饪、翻炒、煎炒、冷冻食品烹饪、再加热、解冻、脱水、烤面包、保温、炖煮、发酵、油封、蒸
- 炸篮个数
-
1
- 可拆卸炸篮
-
是
- 时间范围
-
0分钟 – 24小时
- 温度范围
-
40–200°C
- 遥控器
-
否
- 技术
-
增强高速空气循环技术
- 集成式开/关按键
-
是
- 自动关闭
-
是
- 可调控热力
-
是
- 电源指示灯
-
是
- 隔热手柄
-
是
- 可放心用洗碗机清洗
-
是
- 温度指示灯
-
是
- 隔热外壳
-
是
- 最高温度 (°C)
-
200°C
- 相关配件 1
-
烘烤套装
- 相关配件 2
-
烘焙套装
- 陶瓷涂层
-
是
- 保修
-
2 年
- 单或双炸篮
-
单炸篮
- 连接
-
否
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
457mm
- 产品宽度
-
334mm
- 产品高度
-
320mm
- 产品净重
-
7.7kg
- 产品尺寸（长*宽*高）
-
457×334×320 mm
- 包装长度
-
520mm
- 包装宽度
-
372mm
- 包装高度
-
370mm
- 包装重量
-
2.2kg
- 包装尺寸
-
520×372×370 mm
-
耐用性
- 外壳
-
可持续包装
- 手动
-
100% 可回收
- *与传统油炸锅炸制的薯条相比
- **基于内部实验室测量，飞利浦空气炸锅；烹饪鸡胸肉（160°C无预热）或三文鱼片（200°C，无预热）与使用A级烤箱相比。具体百分比可能因产品而异。
- ***与配备Rapid Air技术的飞利浦空气炸锅相比
- ****外部实验室测量，基于西兰花中的维生素C含量。
- *****食谱数量可能因国家/地区而异
- ******比较基于使用蒸汽和空气炸功能烹饪整只鸡80分钟与仅使用空气炸功能相比
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