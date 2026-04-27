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  • 炸、烤、烘焙...还能蒸！ 炸、烤、烘焙...还能蒸！ 炸、烤、烘焙...还能蒸！

    飞利浦Airfryer 5000系列空气蒸炸锅7.2升 空气炸锅

    NA543/00

    炸、烤、烘焙...还能蒸！

    尽情享用各种美食，从如云般柔软的包子，金黄酥脆的炸鸡，到令人垂涎的三文鱼。使用飞利浦Airfryer 5000系列空气蒸炸锅，探索全新的食物质感世界。

    查看所有优势

    飞利浦Airfryer 5000系列空气蒸炸锅7.2升 空气炸锅

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    炸、烤、烘焙...还能蒸！

    蒸、炸或同时尝试两种烹饪方式！

    • 蒸汽技术保留更多营养
    • 蒸炸功能带来酥脆多汁的完美效果
    • 自动蒸汽清洁功能，轻松清洁
    • Rapid Air Plus技术确保每次烹饪均匀
    • 烹饪窗口设计，使用更便捷
    蒸煮至完美状态，口感鲜嫩细腻

    蒸煮至完美状态，口感鲜嫩细腻

    松软的饺子、嫩滑的蔬菜和鲜美的鱼，这些都可以在我们带蒸汽功能的空气炸锅中完成。它能注入恰到好处的蒸汽，不会使食物变得湿软，并保留高达87%的营养成分。****

    外酥里嫩 - 蒸炸功能的强大力量

    外酥里嫩 - 蒸炸功能的强大力量

    现在您可以兼得两全其美。同时空气炸和蒸煮，让食物外表金黄酥脆，内部多汁嫩滑。完美烹制金黄肉桂卷、外脆内软的面包、多汁的鸡肉和更上一层的蔬菜。再也不用担心烤焦或烹饪不足。******

    轻松清洁

    轻松清洁

    通过我们的自动蒸汽清洁功能，炸篮中的油脂沉积物会变软，更容易清除。

    烹饪更快，始终完美出品

    烹饪更快，始终完美出品

    再也不用担心烤焦或烹饪不足。RapidAir Plus 技术采用独特的星形设计，让热空气更快地在食材周围和内部循环***，每次烹饪都均匀一致，且减少高达90%的脂肪。*

    恰到好处的尺寸满足您的日常需求

    恰到好处的尺寸满足您的日常需求

    可烹饪多达1.4公斤蔬菜、10个鸡腿、6块三文鱼片或9个松饼。

    无需拉出炸篮即可查看食物烹饪情况！

    无需拉出炸篮即可查看食物烹饪情况！

    无需猜测：通过观察窗查看烹饪过程，了解食物何时完美烹饪完成。

    陶瓷涂层

    陶瓷涂层

    我们的新一代涂层不含PFAS：不粘、耐用、防刮表面，易于清洁。

    全新多样化烹饪世界

    全新多样化烹饪世界

    探索21种烹饪方式，从烘焙和烧烤到蒸煮和再加热。温度设置低至40°C，时间长达24小时，适合脱水和发酵。

    HomeID应用带来无限灵感

    HomeID应用带来无限灵感

    超过10,000道专为您的空气炸锅设计的美味食谱，附带简单的步骤说明*****

    可拆卸水箱节省空间

    可拆卸水箱节省空间

    不需要蒸汽功能时，只需取下水箱，节省厨房台面空间。

    烹饪更快，节省时间和能源

    烹饪更快，节省时间和能源

    使用飞利浦蒸汽空气炸锅替代烤箱烹饪，速度最多可提高50%，能耗最多可节省70%。**

    安静运行

    安静运行

    无噪音干扰 — 在空气炸锅蒸、烤、烘焙的同时，尽情享受交谈或音乐。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      2000 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50 赫兹
      包装中的数量
      1
      电池产品

    • 普通参数

      主要材料
      金属
      次要材料
      塑料
      颜色
      香槟金
      容量
      7.2 升
      隔热
      防滑底座
      透明盖子
      接口
      数字
      电线长度
      1米
      电线储藏格
      保温功能
      程序
      12
      烹饪方式
      炸、烤、烧烤、烘焙、一锅烹饪、翻炒、煎炒、冷冻食品烹饪、再加热、解冻、脱水、烤面包、保温、炖煮、发酵、油封、蒸
      炸篮个数
      1
      可拆卸炸篮
      时间范围
      0分钟 – 24小时
      温度范围
      40–200°C
      遥控器
      技术
      增强高速空气循环技术
      集成式开/关按键
      自动关闭
      可调控热力
      电源指示灯
      隔热手柄
      可放心用洗碗机清洗
      温度指示灯
      隔热外壳
      最高温度 (°C)
      200°C
      相关配件 1
      烘烤套装
      相关配件 2
      烘焙套装
      陶瓷涂层
      保修
      2 年
      单或双炸篮
      单炸篮
      连接

    • 重量和尺寸

      产品长度
      457mm
      产品宽度
      334mm
      产品高度
      320mm
      产品净重
      7.7kg
      产品尺寸（长*宽*高）
      457×334×320 mm
      包装长度
      520mm
      包装宽度
      372mm
      包装高度
      370mm
      包装重量
      2.2kg
      包装尺寸
      520×372×370 mm

    • 耐用性

      外壳
      可持续包装
      手动
      100% 可回收

    Badge-D2C

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    • *与传统油炸锅炸制的薯条相比
    • **基于内部实验室测量，飞利浦空气炸锅；烹饪鸡胸肉（160°C无预热）或三文鱼片（200°C，无预热）与使用A级烤箱相比。具体百分比可能因产品而异。
    • ***与配备Rapid Air技术的飞利浦空气炸锅相比
    • ****外部实验室测量，基于西兰花中的维生素C含量。
    • *****食谱数量可能因国家/地区而异
    • ******比较基于使用蒸汽和空气炸功能烹饪整只鸡80分钟与仅使用空气炸功能相比

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