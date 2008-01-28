只有数个按钮，方便您轻松操控

这款简单易用的便携式播放器专为外出时的简便操作而设计。将光盘装入播放器，欣赏您喜爱的 DVD，享受娱乐就这么简单。数个单触式按钮让您可以轻松操控，并且该播放器完全兼容于最普遍的 DVD/VCD/CD 光盘。无论您去到何处，美妙的娱乐体验都将常伴您左右。