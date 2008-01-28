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便携式 DVD 播放机

PET716/98
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    便携式 DVD 播放机

    PET716/98

    随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影

    休闲时分随意坐卧，观看飞利浦 PET716 的 7 英寸 TFT 液晶屏播放的影片，一切是如此的惬意。随时随地欣赏 DVD、DivX®、MPEG4 影片，聆听 MP3-CD、CD 音乐，或观看 JPEG 图片。 查看所有优势

    便携式 DVD 播放机

    随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影

    休闲时分随意坐卧，观看飞利浦 PET716 的 7 英寸 TFT 液晶屏播放的影片，一切是如此的惬意。随时随地欣赏 DVD、DivX®、MPEG4 影片，聆听 MP3-CD、CD 音乐，或观看 JPEG 图片。 查看所有优势

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      随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影

      • 7 英寸宽屏幕液晶屏
      • DivX 播放
      播放 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 电影

      播放 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 电影

      借助 DivX® 支持，您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，让您可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      多格式播放能力使您可以随时欣赏图片，播放大部分的光盘格式，以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。

      17.8 厘米（7 英寸）TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验

      17.8 厘米（7 英寸）TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验

      高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。

      以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影

      以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影

      显示您的影片和数码照片，与您的朋友和家人分享快乐。16:9 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 16:9 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条；也不需要更改画面格式以适合不同的屏幕尺寸，不会因画面缩放而影响画质。

      内置高品质立体声扬声器

      内置高品质立体声扬声器

      立体声扬声器可呈现优等音质，让您享受自由的音乐空间。有了内置立体声扬声器，您可随时随地享受美妙音乐，只需拔出耳机即可通过扬声器欣赏音乐，非常方便。

      充电电池可支持长达 2 小时播放*

      充电电池可支持长达 2 小时播放*

      此飞利浦播放机随附有电量持久的小号内置充电电池。只需一次充电，您就可以连续欣赏影片、照片和音乐 2 个小时。插入电源线即可为播放机充电，一切如此简单。

      附带车载套件和遥控器

      附带车载套件和遥控器

      除了随附车载适配器供车内使用之外，还可以将便携式播放器连接到电视，在家中欣赏 DVD 影片。您可使用随附的遥控器来控制播放功能，轻松惬意地欣赏您喜爱的 DVD 影片。

      播放 MP3-CD、CD 和 CD-RW 音乐

      MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。单张 CD 可以存储长达 10 小时音乐。

      只有数个按钮，方便您轻松操控

      这款简单易用的便携式播放器专为外出时的简便操作而设计。将光盘装入播放器，欣赏您喜爱的 DVD，享受娱乐就这么简单。数个单触式按钮让您可以轻松操控，并且该播放器完全兼容于最普遍的 DVD/VCD/CD 光盘。无论您去到何处，美妙的娱乐体验都将常伴您左右。

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        250mW RMS（内置扬声器）
        输出功率 (RMS)
        10mW RMS（耳机）
        信噪比
        >80dB（线路输出），>76dB（耳机），>62dB（内置扬声器）

      • 连接

        AV 输出
        复合 (CVBS) x1
        直流输入
        9 伏
        耳机插孔
        3.5 毫米立体声耳机

      • 便利性

        电池充电显示灯
        防震
        Y

      • 功率

        电池类型
        内置电池

      • 附件

        交流/直流变压器
        直流输入 9V，110-240v，50/60Hz
        线缆
        1 x AV 电缆
        遥控器
        AY5510 纤巧遥控器
        用户手册
        英语
        车载套件
        点烟座适配器，12 伏直流

      • 尺寸

        外箱数量
        3
        包装厚度
        67  毫米
        产品厚度
        153  毫米
        包装高度
        245  毫米
        包装类型
        D-box
        包装宽度
        230  毫米
        外箱厚度
        245  毫米
        外箱重量
        4.32  千克
        外箱高度
        270  毫米
        产品宽度
        197  毫米
        外箱宽度
        225  毫米
        产品高度
        37  毫米
        产品重量
        0.71  千克

      • 音频播放

        压缩格式
        • 杜比数字
        • MP3
        播放媒体
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        MP3 比特率
        32 - 320 kbps
        支持文件系统
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        7  英寸
        有效显示区
        154.1x86.6 毫米
        对比度（标准）
        250:1
        LCD 面板类型
        防眩偏振
        显示屏类型
        LCD TFT
        响应时间（标准）
        30  毫秒
        亮度
        200  cd/m²
        像素间距
        0.107（宽）x0.370（高）毫米
        分辨率
        480（宽）x234（高）x3(RGB)

      • 视频播放

        播放媒体
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        压缩格式
        • Divx
        • MPEG4
        光盘播放模式
        • A-B 重放
        • 视角
        • 光盘菜单
        • 快退
        • 快进
        • OSD
        • 重放
        • 随机播放
        • 慢退
        • 慢进
        • 缩放
        光盘播放系统
        • PAL
        • NTSC

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 适配器
      • AV 线缆
      • 车载套件
      • 遥控器

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