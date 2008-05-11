直接从存储卡、DVD 和 CD 查看照片

将您喜爱的照片存储在 CD 或 DVD 光盘、存储卡或 USB 存储设备上，即可按飞利浦播放机的幻灯片格式进行播放。凭借完备的文件传输功能，您可以轻松享受显示数码照片的方便和乐趣。只需将光盘、存储卡或 USB 存储设备插入播放机，设备将直接播放数码照片。现在，您可以随心所欲地重温与家人和好友在一起的温馨时刻了！