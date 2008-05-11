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便携式 DVD 播放器

PET737/98
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    便携式 DVD 播放器

    PET737/98

    让娱乐随您而行

    休闲时分随意坐卧，用飞利浦 PET737 惬意地欣赏电影，通过其内置的电视接收器观看免费接收的电视节目。此外，您还可随时随地享受自己喜爱的 DVD 和 VCD 影片、MP3-CD 和 CD 音乐，或欣赏 JPEG 照片。 查看所有优势

    便携式 DVD 播放器

    让娱乐随您而行

    休闲时分随意坐卧，用飞利浦 PET737 惬意地欣赏电影，通过其内置的电视接收器观看免费接收的电视节目。此外，您还可随时随地享受自己喜爱的 DVD 和 VCD 影片、MP3-CD 和 CD 音乐，或欣赏 JPEG 照片。 查看所有优势

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      让娱乐随您而行

      内置电视接收器

      • 17.8 厘米（7 英寸）液晶
      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD

      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD

      该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 光盘。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD 光盘 - 均可在该播放机上播放。DVD+/-R 是一个名词缩写，它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      多格式播放能力使您可以随时欣赏图片，播放大部分的光盘格式，以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。

      17.8 厘米（7 英寸）TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验

      17.8 厘米（7 英寸）TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验

      高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。

      以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影

      以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影

      显示您的影片和数码照片，与您的朋友和家人分享快乐。16:9 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 16:9 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条；也不需要更改画面格式以适合不同的屏幕尺寸，不会因画面缩放而影响画质。

      附带车载套件和遥控器

      附带车载套件和遥控器

      除了随附车载适配器供车内使用之外，还可以将便携式播放器连接到电视，在家中欣赏 DVD 影片。您可使用随附的遥控器来控制播放功能，轻松惬意地欣赏您喜爱的 DVD 影片。

      播放 MP3-CD、CD 和 CD-RW 音乐

      MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。单张 CD 可以存储长达 10 小时音乐。

      只有数个按钮，方便您轻松操控

      这款简单易用的便携式播放器专为外出时的简便操作而设计。将光盘装入播放器，欣赏您喜爱的 DVD，享受娱乐就这么简单。数个单触式按钮让您可以轻松操控，并且该播放器完全兼容于最普遍的 DVD/VCD/CD 光盘。无论您去到何处，美妙的娱乐体验都将常伴您左右。

      立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受

      连接您自己的耳机，随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到播放机，您可在非凡的音质中感受您喜爱的影片或音乐，而又不打扰他人。

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        250mW RMS（内置扬声器）
        输出功率 (RMS)
        10mW RMS（耳机）
        信噪比
        >80dB（耳机），>62dB（内置扬声器）

      • 连接

        AV 输出
        复合 (CVBS) x1
        直流输入
        9 伏
        耳机插孔
        1 个 3.5 毫米立体声耳机

      • 调谐器/接收/发送

        视频播放
        • NTSC
        • PAL（所有版本）
        • SECAM
        调谐波段
        • UHF
        • VHF

      • 便利性

        电池充电显示灯
        防震
        Y

      • 功率

        电池续航时间
        2 小时
        电池类型
        内置电池

      • 附件

        交流/直流变压器
        直流输入 9V；100-240v，50/60Hz
        线缆
        1 x AV 电缆
        随附的附件
        高空天线
        遥控器
        DAY5515 纤巧遥控器
        用户手册
        英语
        车载套件
        点烟座适配器，12 伏直流

      • 尺寸

        外箱数量
        3
        包装厚度
        84  毫米
        产品厚度
        178  毫米
        包装高度
        254  毫米
        包装类型
        D-box
        包装宽度
        274  毫米
        外箱厚度
        284  毫米
        外箱重量
        5.1  千克
        外箱高度
        272  毫米
        产品宽度
        210  毫米
        外箱宽度
        262  毫米
        产品高度
        39  毫米
        产品重量
        1  千克

      • 音频播放

        压缩格式
        • 杜比数字
        • MP3
        播放媒体
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        MP3 比特率
        32 - 320 kbps
        支持文件系统
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        7  英寸
        有效显示区
        154.1x86.6 毫米
        对比度（标准）
        250:1
        LCD 面板类型
        防眩偏振
        显示屏类型
        LCD TFT
        响应时间（标准）
        30  毫秒
        亮度
        200  cd/m²
        像素间距
        0.107（宽）x0.370（高）毫米
        分辨率
        480（宽）x234（高）x3(RGB)

      • 视频解码

        宽高比
        • 16:9
        • 4:3
        • 4:3 Letterbox

      • 视频播放

        播放媒体
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        光盘播放模式
        • A-B 重放
        • 视角
        • 光盘菜单
        • 快退
        • 快进
        • OSD
        • 重放
        • 随机播放
        • 慢退
        • 慢进
        • 缩放
        光盘播放系统
        • NTSC
        • PAL

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 适配器
      • AV 线缆
      • 车载套件

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