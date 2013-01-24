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电动剃须刀

RQ1095/21
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  • 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净
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    arcitec 电动剃须刀

    RQ1095/21
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    飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净

    为追求卓越的男士精心设计，arcitec 电动剃须刀结合了全智能面部轮廓贴合系统和带有三圈独立切剃装置的刀头，完美贴合面部及颈部曲线进行剃须。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥4,028.00
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      飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净

      完美贴合面部及颈部曲线

      • 具有高效能清洁系统
      • 具有 LED 显示屏
      全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线

      全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线

      剃须刀头部件上的三个独立浮动刀头可以全方位进行旋转。这种独特的组合确保了在曲线部位依然完全贴合皮肤，轻松捕捉即使最细的颈部毛发。

      带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%

      带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%

      与普通的单圈切剃旋转剃须刀头相比，带有三圈独立切剃装置的刀头增加了 50% 的剃须面积。

      升级双层刀片技术

      升级双层刀片技术

      此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

      准确切剃系统

      准确切剃系统

      剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。

      精确的管状修剪器

      精确的管状修剪器

      独特的管状修剪器技术具备出色的精确性和可操作性。完美贴合面部轮廓，尤其适合修剪须髭和鬓脚。

      可水洗剃须刀

      可水洗剃须刀

      剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 带有三圈独立切剃装置的刀头
        • 准确切剃系统
        • 升级双层刀片技术
        智能贴合
        • 全智能面部轮廓贴合系统
        • 旋转式剃须刀头部件
        胡须造型
        呵护皮肤的准确修剪器

      • 操作简易

        显示屏
        • 充电指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁
        充电
        • 充电式设计
        • 快速充电
        充电
        1 小时
        剃须时间
        21 天
        清洁
        • 自动清洁系统
        • 水洗设计
        • 清洁指示灯

      • 设计

        材料
        • 拉丝不锈钢外壳
        • 真正的碳纤维侧面板
        表面处理
        • 镜面涂料的显示屏
        • LED 显示屏

      • 附件

        底座
        • Power pod 充电储藏盒
        • 高效能清洁系统
        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

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