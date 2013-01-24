包装盒中的其他物品
- 清洁刷
- 保护盖
洁净、舒适的剃须体验
飞利浦全新 Shaver Series 4000 能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
洁净、舒适的剃须体验
飞利浦全新 Shaver Series 4000 能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。 查看所有优势
洁净、舒适的剃须体验
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洁净、舒适的剃须体验
飞利浦全新 Shaver Series 4000 能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。 查看所有优势
飞利浦的智能马达控制可自动调节剃须刀动力，带来始终如一的剃须效果，即使在浓密毛发上也不会造成拉扯。
这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。
与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。
充电 1 小时后，可无线剃须 60 分钟。该剃须刀只能在未充电时使用。
匆匆忙忙？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
提供方便的干式剃须，或清爽的湿剃（与啫喱或剃须泡沫配合使用），即使在淋浴时也可使用。
使用直观的指示灯可看到剩余 3 格电量。此外，在电池电量不足、正在充电和快速充电时，您也可以轻松地看到。
该剃须刀采用符合人体工程学手柄，操作方便，有助于在您剃须时稳固握持。
随附的充电座确保剃须刀完好存放，始终电量充沛，随时可以使用。
采用内置修剪器打造出色造型。它适用于维护须髭和修剪鬓角。
由于该剃须刀采用 IPX7 防水设计，可以放在水龙头下轻松清洗。IPX7 等级表示该剃须刀可浸入 1 米的水中 30 分钟。
剃须性能
附件
操作简易
功率
设计