高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制
飞利浦 S5000 Efficient 采用较宽的 EfficientCut 刀片，提供快速清洁的剃须效果。这款剃须刀可自动识别胡须密度并对胡须浓密处进行强劲剃须。充电 5 分钟可剃须 1 次，不会因剃须放慢您的脚步。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制
飞利浦 S5000 Efficient 采用较宽的 EfficientCut 刀片，提供快速清洁的剃须效果。这款剃须刀可自动识别胡须密度并对胡须浓密处进行强劲剃须。充电 5 分钟可剃须 1 次，不会因剃须放慢您的脚步。 查看所有优势
高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制
飞利浦 S5000 Efficient 采用较宽的 EfficientCut 刀片，提供快速清洁的剃须效果。这款剃须刀可自动识别胡须密度并对胡须浓密处进行强劲剃须。充电 5 分钟可剃须 1 次，不会因剃须放慢您的脚步。 查看所有优势
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高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制
飞利浦 S5000 Efficient 采用较宽的 EfficientCut 刀片，提供快速清洁的剃须效果。这款剃须刀可自动识别胡须密度并对胡须浓密处进行强劲剃须。充电 5 分钟可剃须 1 次，不会因剃须放慢您的脚步。 查看所有优势
直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：1 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。
剃须刀头可 360 度移动，贴合面部轮廓，带来舒适的贴面剃须
EfficientCut 刀片是自动研磨刀片，由进口瑞典钢材制成*。刀片宽度增加 33%**，可提高剃须效率，实现快速贴合剃须
一次充满电即可进行 50 分钟无线剃须
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
配备强劲节能的电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
剃须刀可自动感应胡须密度并相应地调节切剃力度。可针对浓密胡须进行高效剃须
剃须性能
附件
操作简易
设计
功率
服务
SC51/51