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Shaver series 5000

干湿两用电动剃须刀

S5166/03
  • 高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制 高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制 高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制
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    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    S5166/03

    高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制

    飞利浦 S5000 Efficient 采用较宽的 EfficientCut 刀片，提供快速清洁的剃须效果。这款剃须刀可自动识别胡须密度并对胡须浓密处进行强劲剃须。充电 5 分钟可剃须 1 次，不会因剃须放慢您的脚步。 查看所有优势

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制

    飞利浦 S5000 Efficient 采用较宽的 EfficientCut 刀片，提供快速清洁的剃须效果。这款剃须刀可自动识别胡须密度并对胡须浓密处进行强劲剃须。充电 5 分钟可剃须 1 次，不会因剃须放慢您的脚步。 查看所有优势

    高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制

    飞利浦 S5000 Efficient 采用较宽的 EfficientCut 刀片，提供快速清洁的剃须效果。这款剃须刀可自动识别胡须密度并对胡须浓密处进行强劲剃须。充电 5 分钟可剃须 1 次，不会因剃须放慢您的脚步。 查看所有优势

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    高效贴面剃须，识别您的个人特征，予以量身定制

    飞利浦 S5000 Efficient 采用较宽的 EfficientCut 刀片，提供快速清洁的剃须效果。这款剃须刀可自动识别胡须密度并对胡须浓密处进行强劲剃须。充电 5 分钟可剃须 1 次，不会因剃须放慢您的脚步。 查看所有优势

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      尽享轻松无忧的早晨修剪体验。

      • EfficientCut 刀片
      • 360 度灵动刀头
      • 自动感应
      带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

      带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

      直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：1 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。

      贴合面部轮廓，带来舒适的贴面剃须

      贴合面部轮廓，带来舒适的贴面剃须

      剃须刀头可 360 度移动，贴合面部轮廓，带来舒适的贴面剃须

      增强的剃须性能，改善的清洁剃须效果

      增强的剃须性能，改善的清洁剃须效果

      EfficientCut 刀片是自动研磨刀片，由进口瑞典钢材制成*。刀片宽度增加 33%**，可提高剃须效率，实现快速贴合剃须

      充满电后，可提供 40 分钟无线剃须

      一次充满电即可进行 50 分钟无线剃须

      一触即开，便于清洁

      轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

      1 小时充电时间，5 分钟快速充电

      配备强劲节能的电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

      智能感应胡须密度并调节切剃力度

      剃须刀可自动感应胡须密度并相应地调节切剃力度。可针对浓密胡须进行高效剃须

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        Efficientcut 刀片
        智能贴合
        360 度灵动刀头
        自动感应

      • 附件

        旅行和存放
        保护盖

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量指示灯
        • 旅行锁指示灯
        干湿两用
        干湿两用

      • 设计

        手柄
        人体工学设计
        颜色
        金属黑

      • 功率

        供电类型
        镍氢电池
        使用时间
        40 分钟/13 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 5 分钟快速充电
        自动电压
        100-240 伏
        待机功耗
        0.04  瓦
        最大功耗
        9  瓦

      • 服务

        替换刀头
        每两年使用 SH30 更换一次
        2 年全球保修

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