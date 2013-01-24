贴面剃须，不会划伤和割伤皮肤。MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
通过激活 Turbo 模式获得 10% 的速度提升，加快胡须浓密部位的剃须速度。
实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
提供 50+ 分钟使用时间 - 剃须约 17 次 - 充电 1 小时。该剃须刀只能在无线模式下操作。
得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。
直观显示屏可显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
剃须性能
附件
操作简易
设计
功率
服务
SC51/51