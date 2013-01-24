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Shaver series 7000

干湿两用电动剃须刀

S7888/99
  • 精准顺剃，降低刺激 精准顺剃，降低刺激 精准顺剃，降低刺激
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    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    S7888/99

    精准顺剃，降低刺激

    飞利浦 S57888/99 灵感源自中国国家博物馆藏品，匠心设计，彰显男士优雅。搭载先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可顺畅地滑过皮肤，同时精确且贴合地修剪每根须发。 查看所有优势

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    精准顺剃，降低刺激

    飞利浦 S57888/99 灵感源自中国国家博物馆藏品，匠心设计，彰显男士优雅。搭载先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可顺畅地滑过皮肤，同时精确且贴合地修剪每根须发。 查看所有优势

    精准顺剃，降低刺激

    飞利浦 S57888/99 灵感源自中国国家博物馆藏品，匠心设计，彰显男士优雅。搭载先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可顺畅地滑过皮肤，同时精确且贴合地修剪每根须发。 查看所有优势

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    精准顺剃，降低刺激

    飞利浦 S57888/99 灵感源自中国国家博物馆藏品，匠心设计，彰显男士优雅。搭载先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可顺畅地滑过皮肤，同时精确且贴合地修剪每根须发。 查看所有优势

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      精准顺剃，降低刺激

      采用 SkinIQ 肌肤智能科技

      • 微珠舒适圈
      • 精钢精准刀片*
      • 动态感应传感器
      • 360 度灵动刀头
      充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

      充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

      一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。

      专为精准高效剃须而设计

      专为精准高效剃须而设计

      创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 125 次。自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

      始终如一的强劲净剃表现

      始终如一的强劲净剃表现

      45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。

      灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

      灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

      完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

      只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

      只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

      功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可进行彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果高出 10 倍*****。它是世界范围内相对较小的无线清洁中心，因此，您可以轻松存放和随身携带。

      减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

      减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

      剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。涂层每平方毫米含有高达 2000 颗微珠，可减少 25%** 的皮肤摩擦，从而降低皮肤刺激。

      带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

      带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

      运动感应技术会跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间****。

      1 小时充电时间，5 分钟快速充电

      1 小时充电时间，5 分钟快速充电

      配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

      使用应用程序增强剃须体验

      使用应用程序增强剃须体验

      将剃须刀与飞利浦 GroomTribe 应用程序配对，尽享出色的剃须体验。剃须、跟踪肌肤状态、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。

      手柄中集成有精准修剪器

      手柄中集成有精准修剪器

      使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        精钢精准刀片*
        智能贴合
        360 度灵动刀头
        SkinIQ 肌肤智能科技
        • 动力自适应传感器
        • 微珠舒适圈
        • 动态感应传感器

      • 附件

        底座
        充电座
        集成弹出式修剪器
        旅行和存放
        旅行收纳盒和保护盖
        清洁中心
        • 随附 1 个须刀清洁液

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量指示灯
        • 旅行锁指示灯
        干湿两用
        干湿两用

      • 设计

        手柄
        人体工学设计
        颜色
        渐变
        剃须刀头
        五边形

      • 功率

        使用时间
        50 分钟/17 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 5 分钟快速充电
        自动电压
        100-240 伏
        待机功耗
        0.04  瓦
        最大功耗
        9  瓦
        电池类型
        锂电池

      • 服务

        2 年全球保修
        更换刀头 SH71
        每 2 年更换一次 SH71

      • 软件

        App
        通过蓝牙® 连接
        智能手机兼容性
        iPhone 和 Android™ 设备

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            • 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
            • * 与不带涂层的材料比较
            • * * * 基于飞利浦系列 S7000 和 GroomTribe 应用程序用户（2019 年）
            • * * * * 分别使用清洁液和水进行清洁，然后对比各自剃须残留情况
            • * * 与飞利浦系列 3000 对比测试