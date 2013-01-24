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Shaver series 9000

飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

S9041/12
  • 时时卓越剃须 时时卓越剃须 时时卓越剃须
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    Shaver series 9000 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    S9041/12

    时时卓越剃须

    Shaver 9000 是我们迄今尤为先进的剃须刀。独特的轮廓跟踪技术紧贴面部轮廓，V型切剃系统将胡须引入合适的切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,899.00

    Shaver series 9000 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    时时卓越剃须

    Shaver 9000 是我们迄今尤为先进的剃须刀。独特的轮廓跟踪技术紧贴面部轮廓，V型切剃系统将胡须引入合适的切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

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    Shaver series 9000 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    时时卓越剃须

    Shaver 9000 是我们迄今尤为先进的剃须刀。独特的轮廓跟踪技术紧贴面部轮廓，V型切剃系统将胡须引入合适的切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

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      时时卓越剃须

      一次即可剃除较普通剃须刀多 20% 以上的胡须*

      • V型切剃系统
      • 8 向轮廓跟踪剃须刀头
      • 卡入式准确修剪器
      引导须发进入适当位置，实现贴面剃须

      引导须发进入适当位置，实现贴面剃须

      实现贴面剃须。V 型精准切剃系统可将每根须发轻柔定位于精确的剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。更少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持整洁。

      8 向灵动刀头，实现出色剃须效果

      8 向灵动刀头，实现出色剃须效果

      8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入呵护皮肤的准确修剪器，完成您的造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

      直观图标令功能简单易用

      直观图标令功能简单易用

      显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯

      充电 1 小时后，可获得 50 分钟无线剃须时间

      充电 1 小时后，可获得 50 分钟无线剃须时间

      我们先进的充电系统可为您提供两种方便选项：充电 1 小时，可使用 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 9000 系列剃须刀均内置强劲节能、持久耐用的锂电池。它们只能在无线模式下使用，以确保在湿剃，甚至在淋浴下剃须时保证人身安全。

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

      提供 2 年保修

      提供 2 年保修

      我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 9000 系列剃须刀专为卓越性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • V 型精准切剃系统
        • 升级双层刀片设计
        智能贴合
        8 向轮廓跟踪剃须刀头
        亲肤
        干湿两用

      • 附件

        卡入式
        准确修剪器
        旅行软袋
        旅行盒

      • 操作简易

        显示屏
        • 3 格电池指示
        • 清洁指示灯
        • 电池电量不足指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁指示灯
        清洁
        可全身水洗

      • 设计

        颜色
        牡蛎金属色
        手柄
        人体工程学手柄和操作

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        50 分钟/17 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电可满足一次剃须所需的电量
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        9  瓦
        待机功耗
        0.1  瓦

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每两年使用 SH90 更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 卡入式准确修剪器
      • 精美旅行软袋

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      电话订购:4008 800 008
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            • 剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须 - 与 SensoTouch 臻锋系列相比