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Shaver series 9000

干湿两用电动剃须刀

S9932/20
  • 个性智剃，高定体验 个性智剃，高定体验 个性智剃，高定体验
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    Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

    S9932/20

    个性智剃，高定体验

    飞利浦 9000 系列电须刀搭载全新智能科技，配合光圈进行智能压力追踪，带来卓越贴面净剃。该剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。 查看所有优势

    Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

    个性智剃，高定体验

    飞利浦 9000 系列电须刀搭载全新智能科技，配合光圈进行智能压力追踪，带来卓越贴面净剃。该剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。 查看所有优势

    个性智剃，高定体验

    飞利浦 9000 系列电须刀搭载全新智能科技，配合光圈进行智能压力追踪，带来卓越贴面净剃。该剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。 查看所有优势

    Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

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      • 压力感应科技
      • 双轨精钢精准刀片*
      • 微珠舒适圈
      • 动力自适应传感器
      以适当压力剃须

      以适当压力剃须

      合适的压力是贴面剃须和保护皮肤的关键。高科技内置传感器可以识别剃须时适用的压力，当过轻或过重时，会显现出不同颜色的独特光圈，提示并指导您获得专属个性化剃须。

      高端精准设计，打造更强贴面剃须效果

      高端精准设计，打造更强贴面剃须效果

      72 片欧洲进口自研磨刀片，每分钟可完成高达 150,000 次切剃。

      流畅顺滑的肌肤体验，带来更强的护肤效果

      流畅顺滑的肌肤体验，带来更强的护肤效果

      剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。涂层每平方毫米含有高达 2000 颗微珠，可减少 25%*** 的皮肤摩擦，从而降低皮肤刺激。

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 500 次。自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

      带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

      带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

      动态感应技术会跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间****。

      会适应您的面部轮廓，以达到理想的皮肤接触程度

      会适应您的面部轮廓，以达到理想的皮肤接触程度

      灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

      使用应用程序增强剃须体验

      使用应用程序增强剃须体验

      将剃须刀与 Philips Home+ 应用程序配对，尽享出色的剃须体验。剃须、跟踪肌肤状态、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。

      手柄中集成有精准修剪器

      手柄中集成有精准修剪器

      使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

      充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

      充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

      一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。

      OLED 显示屏，提供动态 SkinIQ 和剃须刀通知

      OLED 显示屏，提供动态 SkinIQ 和剃须刀通知

      首款采用动态 OLED 显示屏的飞利浦剃须刀，可通过清晰、顺畅的动画显示每个剃须刀的功能和通知。直观界面包括 SkinIQ 指导、电池状态、清洁建议等。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        双轨精钢精准刀片*
        轮廓贴合
        360 度灵动刀头
        SkinIQ 肌肤智能科技
        • 动力自适应传感器
        • 微珠舒适圈
        • 动态感应传感器
        • 压力感应科技

      • 操作简易

        干湿两用
        干湿两用
        显示屏
        • 高级 OLED 显示屏
        • 压力指示
        • 动态感应指示灯
        • 电池电量指示灯
        • 旅行锁
        清洁
        • 一触即开
        • 全身水洗

      • 功率

        使用时间
        60 分钟
        充电
        • 1 小时充满电
        • 5 分钟快速充电
        自动电压
        100-240 伏
        待机功耗
        0.04  瓦
        最大功耗
        9  瓦
        电池类型
        锂电池

      • 设计

        手柄
        橡胶手柄
        颜色
        冰蓝
        剃须刀头
        五边形

      • 软件

        App
        • Philips Home+
        • 通过蓝牙® 连接
        智能手机兼容性
        iPhone 和 Android™ 设备

      • 服务

        2 年全球保修
        更换刀头 SH91
        每 2 年更换一次 SH91

      • 附件

        集成弹出式修剪器

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        * 官方建议零售价

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