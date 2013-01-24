个性智剃，高定体验
飞利浦 9000 系列电须刀搭载全新智能科技，配合光圈进行智能压力追踪，带来卓越贴面净剃。该剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
个性智剃，高定体验
飞利浦 9000 系列电须刀搭载全新智能科技，配合光圈进行智能压力追踪，带来卓越贴面净剃。该剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。 查看所有优势
个性智剃，高定体验
飞利浦 9000 系列电须刀搭载全新智能科技，配合光圈进行智能压力追踪，带来卓越贴面净剃。该剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
个性智剃，高定体验
飞利浦 9000 系列电须刀搭载全新智能科技，配合光圈进行智能压力追踪，带来卓越贴面净剃。该剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。 查看所有优势
合适的压力是贴面剃须和保护皮肤的关键。高科技内置传感器可以识别剃须时适用的压力，当过轻或过重时，会显现出不同颜色的独特光圈，提示并指导您获得专属个性化剃须。
72 片欧洲进口自研磨刀片，每分钟可完成高达 150,000 次切剃。
剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。涂层每平方毫米含有高达 2000 颗微珠，可减少 25%*** 的皮肤摩擦，从而降低皮肤刺激。
智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 500 次。自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
动态感应技术会跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间****。
灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。
将剃须刀与 Philips Home+ 应用程序配对，尽享出色的剃须体验。剃须、跟踪肌肤状态、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。
使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。
首款采用动态 OLED 显示屏的飞利浦剃须刀，可通过清晰、顺畅的动画显示每个剃须刀的功能和通知。直观界面包括 SkinIQ 指导、电池状态、清洁建议等。
剃须性能
操作简易
功率
设计
软件
服务
附件
CC13/51
CC12/51
SH90/81
SC51/51
CC16/51