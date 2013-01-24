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- sbche590 白色音量控制器
让音乐伴您左右
采用创新反射扬声器设计的虚拟环绕声耳塞式耳机使您在运动中聆听的音乐更加动听
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让音乐伴您左右
采用创新反射扬声器设计的虚拟环绕声耳塞式耳机使您在运动中聆听的音乐更加动听
让音乐伴您左右
采用创新反射扬声器设计的虚拟环绕声耳塞式耳机使您在运动中聆听的音乐更加动听
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让音乐伴您左右
采用创新反射扬声器设计的虚拟环绕声耳塞式耳机使您在运动中聆听的音乐更加动听
小巧的体积使配戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
这种飞利浦专利的“反射扬声器”设计可以营造出虚拟的环绕声效果，给您一种“浑然忘我”的音效体验，而这种感受通常只有使用复杂的延时电路和信号处理器时才可能体验得到。它也能让您在长时间使用耳机时不会感到疲劳。
这样的布线方式既简单又能很好地解决电缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。
不必走近音频来源设备也能够将音量调节至理想大小。
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