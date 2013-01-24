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SBCHE590/00
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    耳塞

    SBCHE590/00

    让音乐伴您左右

    采用创新反射扬声器设计的虚拟环绕声耳塞式耳机使您在运动中聆听的音乐更加动听

    耳塞

    让音乐伴您左右

    采用创新反射扬声器设计的虚拟环绕声耳塞式耳机使您在运动中聆听的音乐更加动听

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      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

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      柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      铜包铝线使音质得到改善

      在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      虚拟环绕设计带来更加逼真、舒适的音效

      这种飞利浦专利的“反射扬声器”设计可以营造出虚拟的环绕声效果，给您一种“浑然忘我”的音效体验，而这种感受通常只有使用复杂的延时电路和信号处理器时才可能体验得到。它也能让您在长时间使用耳机时不会感到疲劳。

      非对称布线让电缆不再碍手碍脚

      这样的布线方式既简单又能很好地解决电缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。

      1.2 米长的电缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      在不使用耳机时可用便携盒来保护耳机

      使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。

      直插式控制简化了音量调节操作

      不必走近音频来源设备也能够将音量调节至理想大小。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        频率响应
        16 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 mW
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        15 毫米
        类型
        动态

      • 连通性

        电缆接口
        两边平行、对称
        电缆长度
        1.2 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        电缆类型
        OFC

      • 便利性

        音量控制

      • 配件

        提包

      • 内箱

        EAN
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        高度
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        净重
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        用户包装数量
        DUMMY
        自重
        DUMMY  千克
        宽度
        DUMMY  厘米

      • 外音箱

        EAN
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      • 包装尺寸

        厚度
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        随附产品数量
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        包装类型
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      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • sbche590 物件-软袋
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