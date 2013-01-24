虚拟环绕设计带来更加逼真、舒适的音效

这种飞利浦专利的“反射扬声器”设计可以营造出虚拟的环绕声效果，给您一种“浑然忘我”的音效体验，而这种感受通常只有使用复杂的延时电路和信号处理器时才可能体验得到。它也能让您在长时间使用耳机时不会感到疲劳。