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围颈式耳机

SBCHJ055/00
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    围颈式耳机

    SBCHJ055/00

    为运动员打造的革新技术

    特有传动装置，真正适合您的耳朵。全球运动员对 Duro 所具有的舒适、音质和款式赞不绝口。挂颈式高性能 Duro 耳机因其更舒适的佩带方式、更佳的音色及防汗耳垫而备受欢迎。

    围颈式耳机

    为运动员打造的革新技术

    特有传动装置，真正适合您的耳朵。全球运动员对 Duro 所具有的舒适、音质和款式赞不绝口。挂颈式高性能 Duro 耳机因其更舒适的佩带方式、更佳的音色及防汗耳垫而备受欢迎。

    为运动员打造的革新技术

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    围颈式耳机

    为运动员打造的革新技术

    特有传动装置，真正适合您的耳朵。全球运动员对 Duro 所具有的舒适、音质和款式赞不绝口。挂颈式高性能 Duro 耳机因其更舒适的佩带方式、更佳的音色及防汗耳垫而备受欢迎。

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      为运动员打造的革新技术

      可调整型运动耳机

      1.2 米长的电缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      30 毫米喇叭驱动器确保音效一流

      30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。

      铜包铝线使音质得到改善

      在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      后部电缆出口增强了舒适感而且使用方便

      耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        频率响应
        10 - 24 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        100 mW
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        30 毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW

      • 连接

        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀铬合金
        线缆长度
        1.2 米
        电缆类型
        OFC
        线缆接口
        单个接口，位于背面

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