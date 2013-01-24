为运动员打造的革新技术
特有传动装置，真正适合您的耳朵。全球运动员对 Duro 所具有的舒适、音质和款式赞不绝口。挂颈式高性能 Duro 耳机因其更舒适的佩带方式、更佳的音色及防汗耳垫而备受欢迎。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
为运动员打造的革新技术
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为运动员打造的革新技术
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为运动员打造的革新技术
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这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。
在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。
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