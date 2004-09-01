轻巧耐用
轻盈的耳机持久耐用，低音气孔带来饱满沉稳的音色。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻巧耐用
轻盈的耳机持久耐用，低音气孔带来饱满沉稳的音色。
轻巧耐用
轻盈的耳机持久耐用，低音气孔带来饱满沉稳的音色。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻巧耐用
轻盈的耳机持久耐用，低音气孔带来饱满沉稳的音色。
耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。
30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。
声音
连接
内箱
外箱
包装尺寸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。