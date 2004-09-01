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轻盈的耳机

SBCHL145/00
  • 轻巧耐用 轻巧耐用 轻巧耐用
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    轻盈的耳机

    SBCHL145/00

    轻巧耐用

    轻盈的耳机持久耐用，低音气孔带来饱满沉稳的音色。

    轻盈的耳机

    轻巧耐用

    轻盈的耳机持久耐用，低音气孔带来饱满沉稳的音色。

    轻巧耐用

    轻盈的耳机持久耐用，低音气孔带来饱满沉稳的音色。

    轻盈的耳机

    轻巧耐用

    轻盈的耳机持久耐用，低音气孔带来饱满沉稳的音色。

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      轻巧耐用

      加固的电线连接，使得耳机更加结实耐用。

      耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。

      30 毫米喇叭驱动器确保音效一流

      30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        铁氧体
        音圈
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        18 - 20 000  赫兹
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        100  mW
        灵敏度
        96  分贝
        扬声器直径
        30  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬
        线缆类型

      • 内箱

        总重
        1.29  千克
        高度
        25  厘米
        长度
        35.8  厘米
        净重
        0.95  千克
        自重
        0.34  千克
        宽度
        18.9  厘米
        EAN
        87 10895 75948 9
        用户包装数量
        6

      • 外箱

        总重
        11.9  千克
        高度
        51.6  厘米
        长度
        73.4  厘米
        净重
        7.6  千克
        自重
        4.3  千克
        宽度
        39.7  厘米
        EAN
        87 10895 75949 6
        用户包装数量
        48

      • 包装尺寸

        厚度
        5.8  厘米
        总重
        0.157  千克
        高度
        22.1  厘米
        净重
        0.064  千克
        自重
        0.093  千克
        宽度
        17.7  厘米
        EAN
        87 10895 75947 2
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

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