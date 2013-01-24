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轻盈的耳机

SBCHL146/97
  • 轻巧耐用 轻巧耐用 轻巧耐用
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    轻盈的耳机

    SBCHL146/97

    轻巧耐用

    轻盈的耳机适合超长时间使用，随附 3 米电源线便于自由移动。此外，低音节拍音孔带来饱满沉稳的音色。

    轻盈的耳机

    轻巧耐用

    轻盈的耳机适合超长时间使用，随附 3 米电源线便于自由移动。此外，低音节拍音孔带来饱满沉稳的音色。

    轻巧耐用

    轻盈的耳机适合超长时间使用，随附 3 米电源线便于自由移动。此外，低音节拍音孔带来饱满沉稳的音色。

    轻盈的耳机

    轻巧耐用

    轻盈的耳机适合超长时间使用，随附 3 米电源线便于自由移动。此外，低音节拍音孔带来饱满沉稳的音色。

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      轻巧耐用

      3 米长的延长线

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      3 米长的延长线让您拥有更大的移动自由

      延长线能给您更大的移动自由，该电缆一端为标准的 3.5 毫米插孔，另一端为标准的 3.5 毫米插头。

      分开电缆使得遥控连接非常方便

      这种标准电缆一端是 3.5 毫米插座，而另一端是 3.5 毫米插头，让您在使用耳机时拥有更多的自由。

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        铁氧体
        音圈
        铜制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        18 - 20 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        100 mW
        灵敏度
        96 dB
        扬声器直径
        30 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        电缆接口
        两边平行、对称
        电缆长度
        1 米 +3 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀铬合金
        电缆类型
        铜制

      • 内箱

        净重
        1.46  千克
        高度
        25  厘米
        长度
        35.8  厘米
        净重
        1.12  千克
        自重
        0.34  千克
        宽度
        18.9  厘米

      • 外箱

        净重
        13.3  千克
        高度
        51.6  厘米
        长度
        73.4  厘米
        净重
        9  千克
        自重
        4.3  千克
        宽度
        39.7  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        5.8  厘米
        净重
        0.187  千克
        高度
        22.1  厘米
        净重
        0.095  千克
        自重
        0.092  千克
        宽度
        17.7  厘米

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