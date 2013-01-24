轻巧耐用
轻盈的耳机适合超长时间使用，随附 3 米电源线便于自由移动。此外，低音节拍音孔带来饱满沉稳的音色。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻巧耐用
轻盈的耳机适合超长时间使用，随附 3 米电源线便于自由移动。此外，低音节拍音孔带来饱满沉稳的音色。
轻巧耐用
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轻巧耐用
轻盈的耳机适合超长时间使用，随附 3 米电源线便于自由移动。此外，低音节拍音孔带来饱满沉稳的音色。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
延长线能给您更大的移动自由，该电缆一端为标准的 3.5 毫米插孔，另一端为标准的 3.5 毫米插头。
这种标准电缆一端是 3.5 毫米插座，而另一端是 3.5 毫米插头，让您在使用耳机时拥有更多的自由。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
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