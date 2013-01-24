主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

轻盈的耳机

SBCHL155/01
  • 带 6 米线缆的电视耳机 带 6 米线缆的电视耳机 带 6 米线缆的电视耳机
    -{discount-value}

    轻盈的耳机

    SBCHL155/01

    带 6 米线缆的电视耳机

    这款头带式电视耳机配有 6 米长的线缆，可让您随心而坐，享受更大的自由空间。

    轻盈的耳机

    带 6 米线缆的电视耳机

    这款头带式电视耳机配有 6 米长的线缆，可让您随心而坐，享受更大的自由空间。

    带 6 米线缆的电视耳机

    这款头带式电视耳机配有 6 米长的线缆，可让您随心而坐，享受更大的自由空间。

    轻盈的耳机

    带 6 米线缆的电视耳机

    这款头带式电视耳机配有 6 米长的线缆，可让您随心而坐，享受更大的自由空间。

    相似产品

    See all in-ear-earbud

      带 6 米线缆的电视耳机

      30 毫米喇叭驱动器确保音效一流

      30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      轻质头带可使配戴更加舒适，同时也更加耐用

      头带采用轻质材料制成

      加固的电线连接，使得耳机更加结实耐用。

      耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。

      理想的长度，适合您远距离观看电视

      超长 6 米线缆，轻松将您的耳机连接至电视或任何音频设备。

      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      直插式控制简化了音量调节操作

      不必走近音频来源设备也能够将音量调节至理想大小。

      专为 TV 和 HiFi 设备制造

      为了让您拥有更加个性化的电视观看体验，这种耳机配备了更长的耳机线和独立的音量控制装置，使您可以坐在更远的地方收看电视。拿它来收听您的 HiFi 设备也同样很棒。

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品