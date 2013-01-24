带 6 米线缆的电视耳机
这款头带式电视耳机配有 6 米长的线缆，可让您随心而坐，享受更大的自由空间。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
带 6 米线缆的电视耳机
这款头带式电视耳机配有 6 米长的线缆，可让您随心而坐，享受更大的自由空间。
带 6 米线缆的电视耳机
这款头带式电视耳机配有 6 米长的线缆，可让您随心而坐，享受更大的自由空间。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
带 6 米线缆的电视耳机
这款头带式电视耳机配有 6 米长的线缆，可让您随心而坐，享受更大的自由空间。
30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
头带采用轻质材料制成
耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。
超长 6 米线缆，轻松将您的耳机连接至电视或任何音频设备。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
不必走近音频来源设备也能够将音量调节至理想大小。
为了让您拥有更加个性化的电视观看体验，这种耳机配备了更长的耳机线和独立的音量控制装置，使您可以坐在更远的地方收看电视。拿它来收听您的 HiFi 设备也同样很棒。