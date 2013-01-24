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降噪耳机

SBCHN060/00
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    降噪耳机

    SBCHN060/00

    动态降噪

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      技术规格

      • 声音

        活动降噪
        50 - 1500 赫兹，>10 dB，300 Hz
        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        40 - 20 000  赫兹
        最大输入功率
        15  mW
        灵敏度
        102  dB
        扬声器直径
        9  毫米
        阻抗
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        类型
        动态
        降噪效果
        ~10 dB，300 Hz

      • 连接

        线缆长度
        1.2  米
        连接器
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        线缆类型
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      • 附件

        适配器插头
        • 3.5 - 6.3  毫米
        • 2 x 3.5  毫米
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        保护袋

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        长度
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        0.68  千克
        EAN
        87 10895 83439 1
        用户包装数量
        48

      • 内箱

        长度
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        0.65  千克
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        0.182  千克
        EAN
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        用户包装数量
        6

      包装盒内物品：

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