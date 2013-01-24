包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩
- 适配器
- 飞机插头
- 干电式
- 精美软袋
动态降噪
体积最小的耳塞式降噪耳机，随时随地为您带来最大的聆听乐趣
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
动态降噪
体积最小的耳塞式降噪耳机，随时随地为您带来最大的聆听乐趣
动态降噪
体积最小的耳塞式降噪耳机，随时随地为您带来最大的聆听乐趣
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
动态降噪
体积最小的耳塞式降噪耳机，随时随地为您带来最大的聆听乐趣
使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！
使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。
微型电子元件被巧妙地封装在专门设计的小控制盒中。
这种智能降噪技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与噪音等量但反向的声波，从而有效地消除多余的噪音的降噪处理过程。
方便的滑块控件可让您随意设置适宜的音量大小。
声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
这款专门设计的耳塞可确保一致的高水平舒适度，无论您耳朵的形状和大小如何。
通过减少线缆拉动，舒适稳固地将耳塞固定在适当位置。
声音
连接
附件
包装尺寸
外箱
内箱