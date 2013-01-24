包装盒中的其他物品
- 电池
- 旅行软袋
动态降噪
轻盈的折叠式降噪耳机是在公共汽车、火车或飞机上使用的理想选择。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
动态降噪
轻盈的折叠式降噪耳机是在公共汽车、火车或飞机上使用的理想选择。
动态降噪
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
动态降噪
轻盈的折叠式降噪耳机是在公共汽车、火车或飞机上使用的理想选择。
使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！
使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。
所有能起作用的电子元件都已经集成在耳机中，所以无需使用其它额外的元件盒。
这种耳机可以折叠，不用时您可以方便地将它存放起来。
这种智能降噪技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与噪音等量但反向的声波，从而有效地消除多余的噪音的降噪处理过程。
声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
这些飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
这些飞利浦耳机的全轮廓耳塞不但能盖住整个耳朵，从而使声音效果更佳，而且还有足够的空间放置更大的、性能更佳的驱动器。
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