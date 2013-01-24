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降噪耳机

SBCHN110/00
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    降噪耳机

    SBCHN110/00

    动态降噪

    轻盈的折叠式降噪耳机是在公共汽车、火车或飞机上使用的理想选择。

    降噪耳机

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      技术规格

      • 声音

        活动降噪
        50 - 1500 赫兹，>10 dB，300 Hz
        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        25  欧姆
        最大输入功率
        500  mW
        灵敏度
        102  分贝
        扬声器直径
        40  毫米
        类型
        动态
        降噪效果
        ~10 dB，300 Hz

      • 连接

        线缆长度
        1.5  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        适配器插头
        • 3.5 - 6.3  毫米
        • 2 x 3.5  毫米
        电池
        1.5 伏 R03/AAA
        随附
        保护袋

      • 包装尺寸

        高度
        22.6  厘米
        宽度
        20.4  厘米
        厚度
        9.2  厘米
        净重
        0.153  千克
        总重
        0.439  千克
        自重
        0.286  千克
        EAN
        87 10895 80428 8
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      • 外箱

        长度
        39  厘米
        宽度
        22  厘米
        高度
        23  厘米
        净重
        1.758  千克
        总重
        2.654  千克
        自重
        0.896  千克
        EAN
        87 10101 89072 2
        用户包装数量
        4

      包装盒内物品：

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