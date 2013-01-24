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HiFi 立体声耳机

SBCHP1000/00
  • 纯 HiFi 耳机 纯 HiFi 耳机 纯 HiFi 耳机
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    HiFi 立体声耳机

    SBCHP1000/00

    纯 HiFi 耳机

    这款纯 HiFi 耳机，带有高保真钕制扬声器，特别适合从数字声源产生出色音质。

    HiFi 立体声耳机

    纯 HiFi 耳机

    这款纯 HiFi 耳机，带有高保真钕制扬声器，特别适合从数字声源产生出色音质。

    纯 HiFi 耳机

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    纯 HiFi 耳机

    这款纯 HiFi 耳机，带有高保真钕制扬声器，特别适合从数字声源产生出色音质。

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      高保真钕制扬声器

      高品质的线性晶体无氧铜电缆

      这种电缆使用极纯铜导线，可以将传输损失降到最小，为耳机提供极佳的信号质量，您可以欣赏到很纯的声音。

      背开式耳机可优化声音质量和气流

      耳机中的通路可增大气流输出以提供自然的声音传送，并优化声音效果。

      优化数码音效以提升音乐效果

      这种耳机可用于欣赏时下的高保真度的数码音乐，如 Super Audio CD 音乐，它是一种可以捕捉到音乐气氛和情感效果的格式。这种耳机是由飞利浦内部的声学专家研究而成的，可以让您欣赏到极其纯正而自然的音效。

      根据个人情况调节，使长时间配戴更加舒适

      无论您对耳机的“感觉”如何，这款独特的头带结构始终让您感受一种人性化的舒适。您可以调整耳机的位置，以便能够舒服地长时间配戴。

      Flexi-Fit™ 头带可自动调节，使您获得最大的舒适感

      内部头带会自动调节以适合您的头形，让您舒适和方便到忘记它的存在。

      可分离电缆可以延长产品的使用寿命，还能方便地存放

      可分离电缆不但存放方便，而且易于更换，因此即使电缆损坏，也不必购买新耳机。

      耳机存放盒用于存放和保护耳机

      这是不用时保护耳机和电缆的最佳方式。

      单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感

      电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        半开式
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        5 - 40 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        1500 mW
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        50

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        4 米
        连接器
        3.5 和 6.3 毫米，立体声
        接头末端
        24k 镀金
        电缆类型
        LC-OFC

      • 附件

        适配器插头
        3.5-6.3 毫米

      • 包装数据

        12NC
        908210001466
        EAN/UPC/GTIN
        8710895751131
        长度
        290  毫米
        宽度
        255  毫米
        高度
        125  毫米

      • 外箱

        EAN/UPC/GTIN
        8710895785990
        数量
        2
        长度
        275  毫米
        宽度
        270  毫米
        高度
        310  毫米

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