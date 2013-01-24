纯 HiFi 耳机
这款纯 HiFi 耳机，带有高保真钕制扬声器，特别适合从数字声源产生出色音质。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纯 HiFi 耳机
这款纯 HiFi 耳机，带有高保真钕制扬声器，特别适合从数字声源产生出色音质。
纯 HiFi 耳机
这款纯 HiFi 耳机，带有高保真钕制扬声器，特别适合从数字声源产生出色音质。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纯 HiFi 耳机
这款纯 HiFi 耳机，带有高保真钕制扬声器，特别适合从数字声源产生出色音质。
这种电缆使用极纯铜导线，可以将传输损失降到最小，为耳机提供极佳的信号质量，您可以欣赏到很纯的声音。
耳机中的通路可增大气流输出以提供自然的声音传送，并优化声音效果。
这种耳机可用于欣赏时下的高保真度的数码音乐，如 Super Audio CD 音乐，它是一种可以捕捉到音乐气氛和情感效果的格式。这种耳机是由飞利浦内部的声学专家研究而成的，可以让您欣赏到极其纯正而自然的音效。
无论您对耳机的“感觉”如何，这款独特的头带结构始终让您感受一种人性化的舒适。您可以调整耳机的位置，以便能够舒服地长时间配戴。
内部头带会自动调节以适合您的头形，让您舒适和方便到忘记它的存在。
可分离电缆不但存放方便，而且易于更换，因此即使电缆损坏，也不必购买新耳机。
这是不用时保护耳机和电缆的最佳方式。
电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。
音响
连接
附件
包装数据
外箱