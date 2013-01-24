优化数码音效以提升音乐效果

这种耳机可用于欣赏时下的高保真度的数码音乐，如 Super Audio CD 音乐，它是一种可以捕捉到音乐气氛和情感效果的格式。这种耳机是由飞利浦内部的声学专家研究而成的，可以让您欣赏到极其纯正而自然的音效。