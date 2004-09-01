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遥控器

SBCRP520/00
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    遥控器

    SBCRP520/00

    让您重新掌控自己的电视

    对于已损坏或丢失的 1980 年后生产的飞利浦电视遥控器（RC5 和 6），此遥控器是其理想的替代品

    遥控器

    让您重新掌控自己的电视

    对于已损坏或丢失的 1980 年后生产的飞利浦电视遥控器（RC5 和 6），此遥控器是其理想的替代品

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    对于已损坏或丢失的 1980 年后生产的飞利浦电视遥控器（RC5 和 6），此遥控器是其理想的替代品

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    让您重新掌控自己的电视

    对于已损坏或丢失的 1980 年后生产的飞利浦电视遥控器（RC5 和 6），此遥控器是其理想的替代品

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      让您重新掌控自己的电视

      二合一遥控器，用于控制电视机、录像机或 DVD 播放机/录像机。

      无需使用两个单独的遥控器，只使用一个功能强大的遥控器即可控制您的电视机、录像机或 DVD，无论设备的品牌或型号如何。

      适合与飞利浦设备配合使用

      如果您拥有飞利浦设备，您无需进行设定，则可直接使用您的通用遥控器来控制设备，因为遥控器上所有的键都已针对飞利浦设备进行预设。

      内含电池，打开包装即可使用

      无需额外购买电池，打开包装即可使用您的新通用遥控器！

      如果需要解答疑问和帮助，请拨打我们的 URC 服务热线

      如果您对通用遥控器有任何疑问，或者内置代码库中没有包含原始摇控器上的某个功能键，请拨打服务热线寻求帮助。本热线周末也照样开通。

      对诸如设置和图文电视等功能的快捷菜单访问

      设置菜单和图文电视等重要功能有着清晰的标记，专用键令设备的操作更加简单。

      技术规格

      • 方便

        复制键功能
        语言支持
        GB/F
        手册语言
        GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
        按键数
        46
        飞利浦预设定装置
        法律许可范围
        CE 标记
        防溅
        图文电视增强
        快速文本
        电视功能
        • 节目上/下
        • 音量上/下，静音
        • 开机/待机
        • 数字键
        • AV 选择，外置
        • 菜单控制
        • 色彩/亮度控制
        • 图文电视键
        • 快速文本键
        • 上一节目
        • 16:9
        录像机功能
        • 传送键 (6)
        • 视图，VCR plus
        • 菜单控制

      • 附件

        干电式
        2 节 1.5 伏电池 R06/AA

      • 尺寸

        泡形罩尺寸（宽x厚x高）
        148 x 280 x 28 毫米
        纸箱尺寸（宽x厚x高）
        290 x 190 x 155

      • 电源

        电池寿命
        12 个月

      • 红外线功能

        操作间隔
        7 米
        传输 LED 指示灯
        1
        传输角度
        90  度
        IR 协议
        RC5 和 RC6

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