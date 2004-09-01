让您重新掌控自己的电视
对于已损坏或丢失的 1980 年后生产的飞利浦电视遥控器（RC5 和 6），此遥控器是其理想的替代品
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您重新掌控自己的电视
对于已损坏或丢失的 1980 年后生产的飞利浦电视遥控器（RC5 和 6），此遥控器是其理想的替代品
让您重新掌控自己的电视
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您重新掌控自己的电视
对于已损坏或丢失的 1980 年后生产的飞利浦电视遥控器（RC5 和 6），此遥控器是其理想的替代品
无需使用两个单独的遥控器，只使用一个功能强大的遥控器即可控制您的电视机、录像机或 DVD，无论设备的品牌或型号如何。
如果您拥有飞利浦设备，您无需进行设定，则可直接使用您的通用遥控器来控制设备，因为遥控器上所有的键都已针对飞利浦设备进行预设。
无需额外购买电池，打开包装即可使用您的新通用遥控器！
如果您对通用遥控器有任何疑问，或者内置代码库中没有包含原始摇控器上的某个功能键，请拨打服务热线寻求帮助。本热线周末也照样开通。
设置菜单和图文电视等重要功能有着清晰的标记，专用键令设备的操作更加简单。
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