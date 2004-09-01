享受家庭影院从未如此简单
极佳的家庭娱乐遥控器
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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享受家庭影院从未如此简单
极佳的家庭娱乐遥控器
使用一台操作简单的遥控器便可控制您的整套家庭影院，包括电视机、录像机、DVD、卫星接收器、数字机顶盒、CD 播放机和功放器，而且完全不用考虑品牌或型号的差异。欣赏喜爱的电影，畅享单键控制的便利。
通过自己编辑宏，只需要一个按键便可执行任何顺序的命令，享受单键操作带来的便利。试想一下，打开电视机、设置环绕立体声以及开始播放电影只需要按一个键，多么简单！
这样您就绝不会再错过喜爱的节目了。只需将定时器设置为在节目开始时打开电视即可。它适用于任何设备。
设置菜单和图文电视等重要功能有着清晰的标记，专用键令设备的操作更加简单。
要享用原先遥控器上的所有功能，您可以将原先遥控器所传输的信号复制下来。它将被存储在通用遥控器的内存中。
如果您拥有飞利浦设备，您无需进行设定，则可直接使用您的通用遥控器来控制设备，因为遥控器上所有的键都已针对飞利浦设备进行预设。
无需额外购买电池，打开包装即可使用您的新通用遥控器！
如果您对通用遥控器有任何疑问，或者内置代码库中没有包含原始摇控器上的某个功能键，请拨打服务热线寻求帮助。本热线周末也照样开通。
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