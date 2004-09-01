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通用遥控器

SBCRU865/00
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    通用遥控器

    SBCRU865/00

    享受家庭影院从未如此简单

    极佳的家庭娱乐遥控器

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      享受家庭影院从未如此简单

      只需要一个装置便可控制 6 台家庭影院设备

      使用一台操作简单的遥控器便可控制您的整套家庭影院，包括电视机、录像机、DVD、卫星接收器、数字机顶盒、CD 播放机和功放器，而且完全不用考虑品牌或型号的差异。欣赏喜爱的电影，畅享单键控制的便利。

      宏功能可以通过单键操作打开您的所有设备

      通过自己编辑宏，只需要一个按键便可执行任何顺序的命令，享受单键操作带来的便利。试想一下，打开电视机、设置环绕立体声以及开始播放电影只需要按一个键，多么简单！

      定时器功能允许您在预设的时刻对设备进行操作

      这样您就绝不会再错过喜爱的节目了。只需将定时器设置为在节目开始时打开电视即可。它适用于任何设备。

      对诸如设置和图文电视等功能的快捷菜单访问

      设置菜单和图文电视等重要功能有着清晰的标记，专用键令设备的操作更加简单。

      记忆功能可复制原先遥控器上的功能

      要享用原先遥控器上的所有功能，您可以将原先遥控器所传输的信号复制下来。它将被存储在通用遥控器的内存中。

      适合与飞利浦设备配合使用

      如果您拥有飞利浦设备，您无需进行设定，则可直接使用您的通用遥控器来控制设备，因为遥控器上所有的键都已针对飞利浦设备进行预设。

      内含电池，打开包装即可使用

      无需额外购买电池，打开包装即可使用您的新通用遥控器！

      如果需要解答疑问和帮助，请拨打我们的 URC 服务热线

      如果您对通用遥控器有任何疑问，或者内置代码库中没有包含原始摇控器上的某个功能键，请拨打服务热线寻求帮助。本热线周末也照样开通。

      技术规格

      • 方便

        背景光
        背景光颜色
        绿色
        复制键功能
        语言支持
        GB/F/D/NL
        法律许可范围
        CE 标记
        防溅
        图文电视增强
        快速文本
        倾斜
        倾斜传感器
        支持的设备
        • 电视
        • 录像机
        • DVD
        • 卫星接收器
        • 电缆
        • CD/MD
        • 接收器
        • 功放器
        按键数
        39
        飞利浦预设定装置
        安装步骤
        2
        免提自动搜索
        简易系统设置
        电视功能
        • 节目上/下
        • 音量上/下，静音
        • 开机/待机
        • 数字键
        • AV 选择，外置
        • 菜单控制
        • 色彩/亮度控制
        • 图文电视键
        • 快速文本键
        • 上一节目
        • 定时关机
        • 16:9
        • 指南，信息
        录像机功能
        • 传送键 (6)
        • 视图，VCR plus
        • 菜单控制
        DVD 功能
        • 传输键
        • 系统菜单控制
        • 光盘菜单控制
        • 数字键
        SAT/CBL 功能
        • 数字键
        • 菜单控制
        • 指南，信息
        • 收藏夹
        • 文本功能
        手册语言
        GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/FIN/GR

      • 附件

        干电式
        是，1.5 伏 AA LR6 型号电池

      • 尺寸

        包装盒厚度
        140  毫米
        包装盒高度
        50  毫米
        包装盒宽度
        295  毫米
        纸箱尺寸（宽x厚x高）
        303x148x158
        材料
        回收 PET A
        外箱数量
        3

      • 电源

        电池类型
        AA / LR6 碱性
        电池数
        3
        电池寿命
        8

      • 红外线功能

        操作间隔
        33 英尺（10 米）
        记忆 IR 代码
        记忆频率范围
        高达 78 kHz 和 455 kHz
        传输 LED 指示灯
        2
        通用 IR 编码数据库
        数据库中的品牌数
        超过 300
        载波频率范围
        24 - 55 千赫
        传输角度
        90  度

      • RF ( 天线）功能

        频率 (MHz)
        433

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