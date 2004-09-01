搜索词

Pronto

家庭影院控制面板

SBCRU930/00
  • 简便的单手控制 简便的单手控制 简便的单手控制
    -{discount-value}

    Pronto 家庭影院控制面板

    SBCRU930/00

    简便的单手控制

    具有成本效益的控制解决方案，适用于所有音频和视频设备，可进行定制以满足您和家人的需要。

    Pronto 家庭影院控制面板

    简便的单手控制

    具有成本效益的控制解决方案，适用于所有音频和视频设备，可进行定制以满足您和家人的需要。

    简便的单手控制

    具有成本效益的控制解决方案，适用于所有音频和视频设备，可进行定制以满足您和家人的需要。

    Pronto 家庭影院控制面板

    简便的单手控制

    具有成本效益的控制解决方案，适用于所有音频和视频设备，可进行定制以满足您和家人的需要。

    相似产品

    See all 通用型遥控器

      简便的单手控制

      单键控制多台设备

      单键控制多台设备

      单键控制让您能够通过一个按钮的宏指令执行多个命令。宏将一串预编程的命令集成到一个单一按钮的控制下。因此，您只需轻按一下按钮就可以执行一系列的功能。

      适合大部分设备和品牌的大型红外代码数据库

      通用 IR 代码数据库是指内置到特定遥控器中的红外代码库。此功能使遥控器无需记忆各种信号即可控制您的设备。在数据库中选择您想要控制的设备的正确红外代码设置，即可控制目前市场中任何一种音频/视频系统元件 – 品牌和型号不限。

      便于记忆来自其它遥控器的红外线

      记忆功能是指这样一个过程：遥控器从其它遥控器捕获并存储红外信号以备以后使用。当设备代码不在板载数据库中时，这些代码可以从原先的遥控器上获得，只需简单地对准它即可。

      可设定的硬按钮，方便访问常用功能

      可设定的硬按钮使用户可以直接访问遥控器上最常用的功能，例如音量调节、频道选择以及指针定位键。

      LCD 显示屏灰度可使按钮逼真、容易辨认

      使用灰色阴影创建自己的布局。使用触摸屏可方便地选择按钮和命令。

      通过设备编辑，您可定制遥控器的用户界面

      宏、延迟、定时器和设备的最终调节都可以在遥控器上完成，以确保功能正常。进入设置菜单并选择适当的操作：标记、添加、删除和移动。

      利用 PC 软件可创建您自己的用户界面

      您可以使用盒中随附的 PC 软件自定义遥控器的用户界面，例如创建您自己的屏幕和定义个性化外观。安装软件并创建您的用户界面之后，请通过 RS232、USB 或无线方式将其下载至遥控器。

      带背光的液晶显示屏便于在光线较暗的环境下操作

      背光是一种能够照亮 LCD 屏幕或键盘以方便在暗处进行操作的功能。两种最常用的背光类型包括 LED 和电致发光 (EL)。采用 LED 的遥控器背光通常很亮，但发出的黄色或绿色光不甚均匀，而 EL 面板则可以发出较淡而均匀的蓝色、白色或绿色。

      数字对比度控制按钮可优化画面的清晰度

      对比度决定了 LCD 屏幕所能呈现的清晰度。数码对比度控制是一项特殊调整，您可以根据自己的喜好来定制屏幕的显示特性。

      技术规格

      • 图片/显示

        分辨率
        160 x 100 像素
        触摸板
        背景光
        背景光颜色
        绿色
        显示屏色彩
        4
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        3.2  英寸

      • 红外线功能

        操作间隔
        33 英尺（10 米）
        记忆 IR 代码
        记忆频率范围
        高达 78 kHz 和 455 kHz
        通用 IR 编码数据库
        数据库中的品牌数
        超过 250
        传输 LED 指示灯
        2

      • 自定义

        计算机上的编辑软件
        NeoEdit
        屏上自定义
        全屏配置
        幻灯片
        Alpha-blending
        可达 250 步

      • 方便

        硬按钮
        指针键
        自动断电
        时钟日历
        多语言
        接送传感器
        可编程计时器
        支架/底座

      • 连接

        RS232

      • 尺寸

        外箱重量
        1.8  千克
        外箱数量
        2
        产品厚度
        177  毫米
        产品高度
        33  毫米
        产品宽度
        74  毫米
        产品重量
        0.220  千克
        温度范围（工作）
        5°C 至 45°C

      • 系统规格

        CPU
        Mitsubishi 16 位
        闪存容量
        1 MB

      • 系统要求

        CD-ROM 驱动器
        硬盘空间
        75 MB
        PC 操作系统
        Windows 98 SE、2000、ME
        内存
        64 MB

      • 附件

        电池
        3 节 AA
        用户指南印刷品
        RS232 电缆
        CD-ROM 用户指南
        保修卡
        底座

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。