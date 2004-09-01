简便的单手控制
具有成本效益的控制解决方案，适用于所有音频和视频设备，可进行定制以满足您和家人的需要。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
简便的单手控制
具有成本效益的控制解决方案，适用于所有音频和视频设备，可进行定制以满足您和家人的需要。
简便的单手控制
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简便的单手控制
具有成本效益的控制解决方案，适用于所有音频和视频设备，可进行定制以满足您和家人的需要。
单键控制让您能够通过一个按钮的宏指令执行多个命令。宏将一串预编程的命令集成到一个单一按钮的控制下。因此，您只需轻按一下按钮就可以执行一系列的功能。
通用 IR 代码数据库是指内置到特定遥控器中的红外代码库。此功能使遥控器无需记忆各种信号即可控制您的设备。在数据库中选择您想要控制的设备的正确红外代码设置，即可控制目前市场中任何一种音频/视频系统元件 – 品牌和型号不限。
记忆功能是指这样一个过程：遥控器从其它遥控器捕获并存储红外信号以备以后使用。当设备代码不在板载数据库中时，这些代码可以从原先的遥控器上获得，只需简单地对准它即可。
可设定的硬按钮使用户可以直接访问遥控器上最常用的功能，例如音量调节、频道选择以及指针定位键。
使用灰色阴影创建自己的布局。使用触摸屏可方便地选择按钮和命令。
宏、延迟、定时器和设备的最终调节都可以在遥控器上完成，以确保功能正常。进入设置菜单并选择适当的操作：标记、添加、删除和移动。
您可以使用盒中随附的 PC 软件自定义遥控器的用户界面，例如创建您自己的屏幕和定义个性化外观。安装软件并创建您的用户界面之后，请通过 RS232、USB 或无线方式将其下载至遥控器。
背光是一种能够照亮 LCD 屏幕或键盘以方便在暗处进行操作的功能。两种最常用的背光类型包括 LED 和电致发光 (EL)。采用 LED 的遥控器背光通常很亮，但发出的黄色或绿色光不甚均匀，而 EL 面板则可以发出较淡而均匀的蓝色、白色或绿色。
对比度决定了 LCD 屏幕所能呈现的清晰度。数码对比度控制是一项特殊调整，您可以根据自己的喜好来定制屏幕的显示特性。
图片/显示
红外线功能
自定义
方便
连接
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系统规格
系统要求
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