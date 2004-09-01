带背光的液晶显示屏便于在光线较暗的环境下操作

背光是一种能够照亮 LCD 屏幕或键盘以方便在暗处进行操作的功能。两种最常用的背光类型包括 LED 和电致发光 (EL)。采用 LED 的遥控器背光通常很亮，但发出的黄色或绿色光不甚均匀，而 EL 面板则可以发出较淡而均匀的蓝色、白色或绿色。