主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

婴儿奶瓶加热器

SBCSC215/86U
  • 适合家用和车载使用，随附专用适配器！ 适合家用和车载使用，随附专用适配器！ 适合家用和车载使用，随附专用适配器！
    -{discount-value}

    婴儿奶瓶加热器

    SBCSC215/86U

    适合家用和车载使用，随附专用适配器！

    这种奶瓶加热器具有双重保温效果，它可以将牛奶迅速地加热到理想的温度，而其方便的车载适配器使您即使在旅途中也能准确掌握喂奶时间。

    婴儿奶瓶加热器

    适合家用和车载使用，随附专用适配器！

    这种奶瓶加热器具有双重保温效果，它可以将牛奶迅速地加热到理想的温度，而其方便的车载适配器使您即使在旅途中也能准确掌握喂奶时间。

    适合家用和车载使用，随附专用适配器！

    这种奶瓶加热器具有双重保温效果，它可以将牛奶迅速地加热到理想的温度，而其方便的车载适配器使您即使在旅途中也能准确掌握喂奶时间。

    婴儿奶瓶加热器

    适合家用和车载使用，随附专用适配器！

    这种奶瓶加热器具有双重保温效果，它可以将牛奶迅速地加热到理想的温度，而其方便的车载适配器使您即使在旅途中也能准确掌握喂奶时间。

    相似产品

    See all 未映射

      适合家用和车载使用，随附专用适配器！

      在任何一辆车上均可使用本产品

      奶瓶加热器可以通过车载适配器在车上加热宝宝的食物。这样即使在旅途中也可以让宝宝准时开饭。

      温度控制系统可让食物保持理想温度

      最新的加热技术采用了一个 PTC 加热元件和两个传感器，能够保证大口杯中的水快速加热到适宜的温度，并保持在安全饮用的温度，使食物或牛奶不至于烫伤宝宝的小嘴。

      过热保护可以防止宝宝的食物太烫

      为了防止意外烫伤宝宝的小嘴，自动关闭功能可避免食物过热。

      采用最新 PTC 加热技术的安全产品

      加热过程采用一个 PTC 加热元件和两个传感器进行控制，非常适合食物的持续加热和保温。

      双重绝缘确保可在家中任意位置使用

      我们非常重视产品的安全性和便利性，双重绝缘奶瓶加热器可在家中任意位置使用，而不是局限在有接地插座的地方。加热器无金属外露部分，保证安全。

      适合所有类型的瓶子，如椭圆形、圆形以及广口瓶

      产品的设计非常巧妙，能够承放任何大小和形状的瓶子和杯子。

      轻松取出较短的瓶子或杯子

      有了方便的瓶托，即使放在奶瓶加热器中的瓶子或杯子再低再矮，您也能够将其轻松地将其取出。

      可根据所需温度进行精确的温度设置。

      有了精确的温度设置功能，您便可以根据加热的食物和瓶子的不同，设置适当的温度。

      技术规格

      • 方便

        自动断电
        通电指示
        就绪指示灯
        适合各种瓶子
        适合所有婴儿奶瓶和杯子型号

      • 附件

        用户手册

      • 电源

        主电源
        220-240/12 伏车载适配器
        功耗
        80/90  瓦

      • 技术规格

        加热时间
        8-15 分钟（家用-车载）
        安全分级
        2 级

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品