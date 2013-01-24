适合家用和车载使用，随附专用适配器！
这种奶瓶加热器具有双重保温效果，它可以将牛奶迅速地加热到理想的温度，而其方便的车载适配器使您即使在旅途中也能准确掌握喂奶时间。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
适合家用和车载使用，随附专用适配器！
这种奶瓶加热器具有双重保温效果，它可以将牛奶迅速地加热到理想的温度，而其方便的车载适配器使您即使在旅途中也能准确掌握喂奶时间。
适合家用和车载使用，随附专用适配器！
这种奶瓶加热器具有双重保温效果，它可以将牛奶迅速地加热到理想的温度，而其方便的车载适配器使您即使在旅途中也能准确掌握喂奶时间。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
适合家用和车载使用，随附专用适配器！
这种奶瓶加热器具有双重保温效果，它可以将牛奶迅速地加热到理想的温度，而其方便的车载适配器使您即使在旅途中也能准确掌握喂奶时间。
奶瓶加热器可以通过车载适配器在车上加热宝宝的食物。这样即使在旅途中也可以让宝宝准时开饭。
最新的加热技术采用了一个 PTC 加热元件和两个传感器，能够保证大口杯中的水快速加热到适宜的温度，并保持在安全饮用的温度，使食物或牛奶不至于烫伤宝宝的小嘴。
为了防止意外烫伤宝宝的小嘴，自动关闭功能可避免食物过热。
加热过程采用一个 PTC 加热元件和两个传感器进行控制，非常适合食物的持续加热和保温。
我们非常重视产品的安全性和便利性，双重绝缘奶瓶加热器可在家中任意位置使用，而不是局限在有接地插座的地方。加热器无金属外露部分，保证安全。
产品的设计非常巧妙，能够承放任何大小和形状的瓶子和杯子。
有了方便的瓶托，即使放在奶瓶加热器中的瓶子或杯子再低再矮，您也能够将其轻松地将其取出。
有了精确的温度设置功能，您便可以根据加热的食物和瓶子的不同，设置适当的温度。
方便
附件
电源
技术规格