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SBCSC605/00
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    地址录音器

    SBCSC605/00

    帮助宝宝找到回家的路

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      • 音频录制

        录制时间
        长达 20 秒

      • 附件

        随附配件
        干电式
        用户手册

      • 电源

        电池类型
        GP76A
        电池数
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        电池操作时间
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        可拆卸/ 可更换

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        欧盟和美国玩具规定

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