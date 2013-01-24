帮助宝宝找到回家的路
对讲录音机会记录婴儿或蹒跚学步的小孩的重要信息以备您应急。佩带方便舒适，可别在裤子、夹克或挎包上显眼的地方。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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当您的孩子意外走失，需要他人协助才能找到您时，如果只要按一下按钮就可以知道您的重要联系信息，是不是可以安心一些？
数字录音可以帮助您快速、安全并且方便地录制重要的联系信息，以便为您在孩子意外走失时节省宝贵的时间。
常伴左右，但绝不会碍手碍脚。
要激活录制功能，需要将一枝削尖的铅笔插入一个小孔中，事实上，您的孩子根本无法擦掉、更改或覆盖掉原先录制的您的重要联系信息。
产品符合玩具标准，经过全面测试，完全符合这些规范，绝对安全。
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