激发孩子说出第一句话
玩耍对于您孩子的发育是必需的。飞利浦的学习玩具能够促进您孩子手和眼的协调性以及讲话的能力，使他们在玩耍的同时，又可获得技能、自信和个性方面的锻炼。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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激发孩子说出第一句话
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您的声音可以让宝宝感到愉悦和放心，或者您也可以给宝宝在睡前讲述熟悉的故事，伴随他（她）逐渐进入梦乡。
触碰每个按钮都会发出一种生动欢快的声音，鼓励宝宝触碰这些按钮，提高手眼协调能力。
产品严格按照玩具标准的要求，设计时也非常小心，保证您的孩子在玩耍时绝对安全。
自动录制宝宝的声音数秒钟，然后重复播放三次，这种妙趣横生的方式可以促进宝宝的听力发育。
即使摔在地上或是撞在墙上，这个镜子也不会有丝毫的损伤，因为它是由弹性塑料制成的。
产品符合玩具标准，经过全面测试，完全符合这些规范，绝对安全。
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