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魔幻影院

SBCSC940/00
  • 6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝 6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝 6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝
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    魔幻影院

    SBCSC940/00

    6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝

    为您和您的孩子营造一个睡前的温馨时刻。在墙上或天花板上投射出与您孩子年龄相称的图像，从而刺激您宝宝听觉和视觉的发育！

    魔幻影院

    6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝

    为您和您的孩子营造一个睡前的温馨时刻。在墙上或天花板上投射出与您孩子年龄相称的图像，从而刺激您宝宝听觉和视觉的发育！

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      6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝

      在您宝宝成长的不同阶段，选择合适的幻灯片

      高对比度的形状适合刚刚出生的宝宝，鲜艳的色彩和图形适合 6 个月大的宝宝，而可以辨认的对象则比较适合更大一点的宝宝，我们为您的孩子准备了一整套图像。图形可以促进孩子的视觉发育，同样还能帮助孩子进入甜美梦乡。

      预先录制一些令人感到舒适放松的大自然声音

      海浪声、心跳声以及流水声等大自然的声音都会让宝宝感到心情舒畅，而且还具有催眠效果。选择最让您的宝宝感到舒适的声音。

      反复为宝宝播放轻松愉悦的预录声音

      触碰每个按钮都会发出一种生动欢快的声音，鼓励宝宝触碰这些按钮，提高手眼协调能力。

      将柔和的旋转图像投射到墙上或天花板上

      投射图像会缓慢移动，伴您的宝宝进入梦乡，同时可以刺激视觉发育。

      符合所有相关的玩具标准，保证孩子的安全

      产品严格按照玩具标准的要求，设计时也非常小心，保证您的孩子在玩耍时绝对安全。

      根据宝宝的需要自行调整播放时间

      通过选择需要的播放时间设置所需播放时间。

      自己动手在幻灯片上绘制睡前故事

      将童话故事和童谣采用另一种有趣的方式进行诠释，使用防水的钢笔和空白幻灯片亲手制作投影，激发孩子的创造性。

      摔不坏的镜子采用弹性塑料而不是玻璃制成

      即使摔在地上或是撞在墙上，这个镜子也不会有丝毫的损伤，因为它是由弹性塑料制成的。

      符合所有相关的玩具安全标准

      产品符合玩具标准，经过全面测试，完全符合这些规范，绝对安全。

      技术规格

      • 音频录制

        预录声音

      • 方便

        自动断电
        光线渐弱
        声音渐弱
        可编程计时器
        5-8-10 分钟
        附带载片数
        6
        备用载片
        2
        图像旋转

      • 附件

        随附配件
        用户手册

      • 电源

        电池类型
        AA
        电池数
        4
        电池操作时间
        4  小时
        可拆卸/ 可更换
        配有电池

      • 技术规格

        符合
        欧盟和美国玩具规定

      获取此产品的支持

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