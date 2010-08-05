在您宝宝成长的不同阶段，选择合适的幻灯片

高对比度的形状适合刚刚出生的宝宝，鲜艳的色彩和图形适合 6 个月大的宝宝，而可以辨认的对象则比较适合更大一点的宝宝，我们为您的孩子准备了一整套图像。图形可以促进孩子的视觉发育，同样还能帮助孩子进入甜美梦乡。