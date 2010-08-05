6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝
为您和您的孩子营造一个睡前的温馨时刻。在墙上或天花板上投射出与您孩子年龄相称的图像，从而刺激您宝宝听觉和视觉的发育！
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝
为您和您的孩子营造一个睡前的温馨时刻。在墙上或天花板上投射出与您孩子年龄相称的图像，从而刺激您宝宝听觉和视觉的发育！
6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝
为您和您的孩子营造一个睡前的温馨时刻。在墙上或天花板上投射出与您孩子年龄相称的图像，从而刺激您宝宝听觉和视觉的发育！
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6 幅不同图像，适合各年龄段的宝宝
为您和您的孩子营造一个睡前的温馨时刻。在墙上或天花板上投射出与您孩子年龄相称的图像，从而刺激您宝宝听觉和视觉的发育！
高对比度的形状适合刚刚出生的宝宝，鲜艳的色彩和图形适合 6 个月大的宝宝，而可以辨认的对象则比较适合更大一点的宝宝，我们为您的孩子准备了一整套图像。图形可以促进孩子的视觉发育，同样还能帮助孩子进入甜美梦乡。
海浪声、心跳声以及流水声等大自然的声音都会让宝宝感到心情舒畅，而且还具有催眠效果。选择最让您的宝宝感到舒适的声音。
触碰每个按钮都会发出一种生动欢快的声音，鼓励宝宝触碰这些按钮，提高手眼协调能力。
投射图像会缓慢移动，伴您的宝宝进入梦乡，同时可以刺激视觉发育。
产品严格按照玩具标准的要求，设计时也非常小心，保证您的孩子在玩耍时绝对安全。
通过选择需要的播放时间设置所需播放时间。
将童话故事和童谣采用另一种有趣的方式进行诠释，使用防水的钢笔和空白幻灯片亲手制作投影，激发孩子的创造性。
即使摔在地上或是撞在墙上，这个镜子也不会有丝毫的损伤，因为它是由弹性塑料制成的。
产品符合玩具标准，经过全面测试，完全符合这些规范，绝对安全。
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