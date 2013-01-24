飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Avent

新安怡便携保温袋

SCD150/72
Avent
Avent
  • 随时随地哺喂宝宝 随时随地哺喂宝宝 随时随地哺喂宝宝
    -{discount-value}

    Philips Avent 新安怡便携保温袋

    SCD150/72

    随时随地哺喂宝宝

    时尚的新安怡 ThermaTote 可装放 2 个新安怡奶瓶、2 个魔术杯或 4 个 VIA 母乳存储杯。其双层隔热层能将母乳冷藏或热保温长达 4 个小时。更具有重量轻、体积小、方便旅行携带等优点。 查看所有优势

    查找相似产品

    Philips Avent 新安怡便携保温袋

    随时随地哺喂宝宝

    时尚的新安怡 ThermaTote 可装放 2 个新安怡奶瓶、2 个魔术杯或 4 个 VIA 母乳存储杯。其双层隔热层能将母乳冷藏或热保温长达 4 个小时。更具有重量轻、体积小、方便旅行携带等优点。 查看所有优势

    随时随地哺喂宝宝

    时尚的新安怡 ThermaTote 可装放 2 个新安怡奶瓶、2 个魔术杯或 4 个 VIA 母乳存储杯。其双层隔热层能将母乳冷藏或热保温长达 4 个小时。更具有重量轻、体积小、方便旅行携带等优点。 查看所有优势

    查找相似产品

    Philips Avent 新安怡便携保温袋

    随时随地哺喂宝宝

    时尚的新安怡 ThermaTote 可装放 2 个新安怡奶瓶、2 个魔术杯或 4 个 VIA 母乳存储杯。其双层隔热层能将母乳冷藏或热保温长达 4 个小时。更具有重量轻、体积小、方便旅行携带等优点。 查看所有优势

    相似产品

    See all natural-baby-bottles

      随时随地哺喂宝宝

      专为装放奶瓶、VIA 杯组和魔术杯而设计

      • 蓝色
      确保奶瓶保温或保冷

      确保奶瓶保温或保冷

      可冷藏母乳/配方奶或保温预先煮开的热水长达 4 小时。

      精美、纤巧的多功能设计

      精美、纤巧的多功能设计

      日间带宝宝外出或户外活动的理想选择。

      可装放新安怡奶瓶、VIA 母乳存储杯和魔术杯

      可装放新安怡奶瓶、VIA 母乳存储杯和魔术杯

      宽式可调背带

      飞利浦新安怡都市丽人包具有宽式可调背带，背着十分舒服。

      技术规格

      • 原产地

        柬埔寨
        Y

      • 包装内物品

        ThermaTote
        1  件

      • 便利性

        旅行便携型
        • 可容放新安怡奶瓶和 VIA 储存杯
        • 可容放新安怡魔术杯
        • 保温或冷藏可达 4 小时
        易于使用
        • 设计精巧
        • 轻盈

      • 发育阶段

        阶段
        • 6 至 12 个月
        • 0 至 6 个月

      • 设计

        颜色
        蓝色

      • 材料

        氯丁橡胶
        Y

      • 出众舒适感

        背式背带可调
        Y

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品