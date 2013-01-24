随时随地哺喂宝宝
时尚的新安怡 ThermaTote 可装放 2 个新安怡奶瓶、2 个魔术杯或 4 个 VIA 母乳存储杯。其双层隔热层能将母乳冷藏或热保温长达 4 个小时。更具有重量轻、体积小、方便旅行携带等优点。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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可冷藏母乳/配方奶或保温预先煮开的热水长达 4 小时。
日间带宝宝外出或户外活动的理想选择。
飞利浦新安怡都市丽人包具有宽式可调背带，背着十分舒服。
原产地
包装内物品
便利性
发育阶段
设计
材料
出众舒适感