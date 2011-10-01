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Philips Avent

自然顺畅系列 PA 新生儿奶瓶套装

SCD212/00
Avent
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  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
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    Philips Avent 自然顺畅系列 PA 新生儿奶瓶套装

    SCD212/00
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    自然的喂养感受

    方便的套装，内含 4 个自然流畅系列 PA 奶瓶（2 个 4 安士奶瓶和 2 个 9 安士奶瓶）、1 个奶瓶及奶嘴刷。奶瓶可提供更加自然原生的奶瓶喂哺体验，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥429.00
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      自然的喂养感受

      母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      • 自然顺畅系列
      • 新生儿学习套装
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴材料更接近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。

      出众的防胀气阀门技术

      出众的防胀气阀门技术

      可通过排出宝宝肚子里的空气来减少焦躁情绪和不适感。

      带弯曲刷头的奶瓶清洁刷方便清洁

      带弯曲刷头的奶瓶清洁刷方便清洁

      特殊的弯曲刷头和模制手柄尖端可以触及宽口径奶瓶、各种奶嘴和哺喂产品的角落，从而达到彻底清洁的效果。

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      人体工程学形状，易于抓握

      人体工程学形状，易于抓握

      由于出众的形状，奶瓶易于从任何方向抓握，带来出众舒适度，甚至适合宝宝的小手抓握。

      兼容飞利浦新安怡系列产品

      兼容飞利浦新安怡系列产品

      飞利浦新安怡自然顺畅系列 PA 奶瓶与大多数飞利浦新安怡系列产品兼容。

      该系列提供不同流量的奶嘴

      该系列提供不同流量的奶嘴

      飞利浦新安怡系列产品提供不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量，伴随宝宝一路成长。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。

      PA 材料轻盈、耐用、如玻璃般通透

      高品质、进口 PA 材料是轻盈、耐用的塑料，如玻璃般通透。便于携带且耐高温消毒，可直接用奶瓶加热母乳。

      不含 BPA 和 BPS*

      飞利浦新安怡自然顺畅系列 PA 奶瓶由不含 BPA 和 BPS 的材料（聚酰胺）制成。

      技术规格

      • 奶瓶

        材料
        • 不含双酚 A
        • 极其耐用
        容量
        2 个奶瓶 4 安士/125 毫升，2 个奶瓶 9 安士/260 毫升

      • 包装内物品

        婴儿奶瓶
        4  件
        奶瓶及奶嘴刷
        1 件

      • 设计

        奶瓶设计
        • 易于组装
        • 易于清洁
        • 易于抓握
        • 宽口径

      • 功能

        吮吸
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        • 自然原生的吮吸方式
        防胀气阀门
        先进的防胀气系统
        奶嘴
        柔软、灵活的奶嘴，独特舒适的花瓣纹

      • 发育阶段

        阶段
        0-12 个月

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