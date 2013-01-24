帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*
飞利浦新安怡新生儿学习套装 SCD270/00 随附 2 个 125 毫升/4 安士和 2 个 260 毫升/9 安士不含双酚 A 的奶瓶
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*
飞利浦新安怡新生儿学习套装 SCD270/00 随附 2 个 125 毫升/4 安士和 2 个 260 毫升/9 安士不含双酚 A 的奶瓶
贴近母乳胸型的奶嘴有利宝宝以原生自然的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现
睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。**
所有飞利浦新安怡奶嘴、软嘴和奶瓶均可用于：存储杯、母乳储存杯组、魔术杯和吸乳器
提供五种不同流量的奶嘴。
当宝宝进食时，专为新安怡奶嘴设计的环绕结构将会弯曲，确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子里。宝宝可以像吮吸母乳一样控制乳汁流量。
包装内物品
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发育阶段