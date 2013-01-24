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飞利浦新安怡方便的套装 SCD271/00，内含 4 个经典系列奶瓶（2 个 4 安士奶瓶和 2 个 9 安士奶瓶）、1 个奶瓶及奶嘴刷和 1 个白色半透明安抚奶嘴（适合 0-6 个月宝宝）。 查看所有优势