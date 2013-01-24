帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*
飞利浦新安怡方便的套装 SCD271/00，内含 4 个经典系列奶瓶（2 个 4 安士奶瓶和 2 个 9 安士奶瓶）、1 个奶瓶及奶嘴刷和 1 个白色半透明安抚奶嘴（适合 0-6 个月宝宝）。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*
飞利浦新安怡方便的套装 SCD271/00，内含 4 个经典系列奶瓶（2 个 4 安士奶瓶和 2 个 9 安士奶瓶）、1 个奶瓶及奶嘴刷和 1 个白色半透明安抚奶嘴（适合 0-6 个月宝宝）。 查看所有优势
提供五种不同流量的奶嘴。
特殊的弯曲刷头和模制刷端可以触及各种奶瓶、奶嘴和哺喂产品的角落，从而达到全方位清洁的效果。
特殊的防胀气系统由飞利浦新安怡奶嘴和转接环组成，它能让空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子，帮助宝宝更好地消化。*
半透明安抚奶嘴的拇指型透气奶嘴确保有利于宝宝上颚、牙齿、牙床的自然正常发育。所有安抚奶嘴均由硅胶制成，没有气味且口感舒适。
奶嘴特殊的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气
睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。**
当宝宝进食时，奶嘴特殊的阀门会弯曲，以确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子。*
包装内物品
设计
发育阶段
材料
功能
奶瓶
操作简易
功能