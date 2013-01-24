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Philips Avent

新生儿学习套装

SCD271/00
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  • 帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里* 帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里* 帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*
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    Philips Avent 新生儿学习套装

    SCD271/00
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    帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*

    飞利浦新安怡方便的套装 SCD271/00，内含 4 个经典系列奶瓶（2 个 4 安士奶瓶和 2 个 9 安士奶瓶）、1 个奶瓶及奶嘴刷和 1 个白色半透明安抚奶嘴（适合 0-6 个月宝宝）。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥319.00
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      减少胀气及由此而产生的腹痛**

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      提供五种不同流量的奶嘴

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      提供五种不同流量的奶嘴。

      弯曲刷头和模制刷端

      弯曲刷头和模制刷端

      特殊的弯曲刷头和模制刷端可以触及各种奶瓶、奶嘴和哺喂产品的角落，从而达到全方位清洁的效果。

      临床验证表明，奶瓶可减少胀气及由此而产生的腹痛

      临床验证表明，奶瓶可减少胀气及由此而产生的腹痛

      特殊的防胀气系统由飞利浦新安怡奶嘴和转接环组成，它能让空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子，帮助宝宝更好地消化。*

      畸齿矫正安抚奶嘴

      畸齿矫正安抚奶嘴

      半透明安抚奶嘴的拇指型透气奶嘴确保有利于宝宝上颚、牙齿、牙床的自然正常发育。所有安抚奶嘴均由硅胶制成，没有气味且口感舒适。

      由于奶嘴特殊的阀门可轻松吸吮

      由于奶嘴特殊的阀门可轻松吸吮

      奶嘴特殊的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气

      实验表明，可显著减少焦躁情绪

      实验表明，可显著减少焦躁情绪

      睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。**

      经临床证明的防胀气系统

      经临床证明的防胀气系统

      当宝宝进食时，奶嘴特殊的阀门会弯曲，以确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子。*

      不含双酚 A 的产品

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      技术规格

      • 包装内物品

        奶瓶及奶嘴刷
        1  件
        半透明安抚奶嘴
        1  件
        婴儿奶瓶
        4  件

      • 设计

        奶瓶设计
        • 宽口径
        • 人体工程学形状

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

      • 材料

        不含双酚 A*
        Y

      • 功能

        可消毒
        Y

      • 奶瓶

        材料
        不含双酚 A

      • 操作简易

        奶瓶使用
        • 易于清洁
        • 易于抓握

      • 功能

        吮吸
        • 轻松吸吮
        • 提高对奶嘴的接受度
        奶嘴
        伴随吮吸节奏而弯曲
        防胀气阀门
        两件式防胀气系统

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          • * 实验表明，使用新安怡奶瓶哺喂两周大的婴儿，比使用传统奶瓶出现胀气的情况更少。（伦敦儿童健康研究所于 2008 年开展的调查。）
          • ** 实验表明，2 周大的婴儿，使用新安怡奶瓶喂奶的婴儿，减少出现胀气及由此产生的腹痛，尤其在夜里，效果更加明显。