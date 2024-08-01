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从出生第一天起便温柔安抚宝宝
从出生第一天起便温柔安抚宝宝。飞利浦新安怡 ultra start 夜用型安抚奶嘴专为新生宝宝口腔设计，可安全使用至 6 个月大。采用夜光设计，夜间随手取用，及时安抚宝宝。如今升级采用 80% 植物基材料。*查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
我们的新生儿安抚奶嘴专为宝宝娇嫩的小嘴巴和小脸蛋设计。其轻盈无拉环的设计使其成为理想的第一个安抚奶嘴，适合 6 个月以下的宝宝使用。奶嘴头的形状和大小有助于宝宝轻松过渡到飞利浦新安怡的 ultra air 和 ultra soft 安抚奶嘴系列，满足宝宝的自然吮吸需求。
我们的畸齿矫正奶嘴头采用柔软硅胶材质，顺应宝宝口腔肌肉自然运动，降低咬合不正风险。窄颈设计可减轻舌头与上颚之间的压力，让宝宝吸吮更加自然舒适。飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴经英国口腔健康基金会独立认证。采用 100% 食品级硅胶，比橡胶（乳胶）奶嘴更持久耐用，且不含双酚 A、双酚 S、邻苯二甲酸盐、聚氯乙烯和多环芳烃。
我们的纹理感硅胶奶嘴头设计模拟妈妈乳房真实触感。消费者调研显示，平均 98% 的家长表示，宝宝愿意接受飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴。
80% 的父母表示，飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴有助于宝宝入睡。***
这款安抚奶嘴的奶嘴帽可在黑暗中发出柔和光线。因此，关灯后也能轻松找到宝宝的安抚奶嘴。
更可持续的奶嘴之选，让您在呵护宝宝之余减轻地球负担。飞利浦新安怡 ultra 系列全线均采用 80% 植物基材料，包括安抚奶嘴和消毒盒。*
便携盒兼具消毒功能，确保安抚奶嘴随时洁净可用。加水后微波加热 3 分钟即可完成消毒，相较传统清洁方式，二氧化碳排放量最高减少 50%。***
原产地
Material
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