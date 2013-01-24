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Philips Avent

迷你安抚奶嘴

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  • 小巧轻便，适合新生婴儿 小巧轻便，适合新生婴儿 小巧轻便，适合新生婴儿
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    Philips Avent 迷你安抚奶嘴

    SCF151/01
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    小巧轻便，适合新生婴儿

    飞利浦新安怡迷你奶嘴可以安抚 2 个月大的婴儿。我们小巧轻便的护罩可让您的新生儿倍感舒适，不会碰到他们的鼻子。我们的畸齿矫正可伸缩奶嘴呵护您小宝宝的口腔发育。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥69.00
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      • 不含双酚 A
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      迷你安抚奶嘴的护罩小巧轻便，适合 2 个月大的小婴儿。

      九成的宝宝接受我们的安抚奶嘴*

      九成的宝宝接受我们的安抚奶嘴*

      宝宝知道他们喜欢什么！我们询问了妈妈们她们的宝宝对飞利浦新安怡奶嘴反应如何，结果是九成的宝宝接受我们的安抚奶嘴。*

      专为口腔自然发育而设计

      专为口腔自然发育而设计

      我们的可伸缩硅胶奶嘴采用对称形状，专为呵护您宝宝不同阶段上颚、牙齿和牙床的发育而设计。

      英国屡获殊荣的站点制造

      英国屡获殊荣的站点制造

      您可以确保宝宝使用舒适。这款奶嘴在英国屡获殊荣的站点制造。*

      安全手柄，便于轻松取下

      安全手柄，便于轻松取下

      我们的安全手柄可让您随时轻松取下宝宝的安抚奶嘴。即使小手也可以将其抓住！

      卡入式保护盖有助于保持宝宝的安抚奶嘴清洁

      卡入式保护盖有助于保持宝宝的安抚奶嘴清洁

      不使用安抚奶嘴时，只需在存放前卡入保护盖，就可以保持奶嘴安全清洁。

      易于消毒，使用卫生

      易于消毒，使用卫生

      让宝宝的安抚奶嘴保持清洁也非常简单。只需将其放在消毒锅或浸入沸水中即可。

      技术规格

      • 包装内物品

        迷你安抚奶嘴
        2  件

      • 安全

        安全拉环
        Y
        不含双酚 A
        Y

      • 卫生

        易于清洗
        Y
        可消毒
        Y
        可放心用洗碗机清洗
        Y

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          • 2014 年度制造商
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