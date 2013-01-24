大小合适，出众舒适度
这款柔软按摩垫具有更宽的开口，专为乳头较大的母亲而设计。其可与飞利浦新安怡舒适吸乳器系列产品配合使用。请参阅下图，帮助您确定是否需要更大尺寸的吸乳器按摩垫。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
大小合适，出众舒适度
这款柔软按摩垫具有更宽的开口，专为乳头较大的母亲而设计。其可与飞利浦新安怡舒适吸乳器系列产品配合使用。请参阅下图，帮助您确定是否需要更大尺寸的吸乳器按摩垫。 查看所有优势
您可以通过检查乳头与按摩垫边缘是否贴合来确定是否需要大号吸乳器按摩垫。如果您的乳头接触或摩擦到按摩垫内壁，则应选择大尺寸吸乳器按摩垫，确保可享受更舒适的吸乳体验。
如果乳头与按摩垫的漏斗舒适贴合，说明所用按摩垫的尺寸正好适合。
如果您的乳头与漏斗的内壁有接触或产生摩擦，则应选择带更宽边缘设计的大尺寸吸乳器按摩垫，以确保获得更舒适的吸乳体验。
加大尺寸柔软按摩垫兼容所有自然原生系列的飞利浦新安怡吸乳器。
原产地
材料
包装内物品
底座
兼容性
操作简易
发育阶段
功能
可更换部件