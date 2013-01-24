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Philips Avent

大尺寸按摩垫

SCF167/01
Avent
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Avent
  • 大小合适，出众舒适度 大小合适，出众舒适度 大小合适，出众舒适度
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    Philips Avent 大尺寸按摩垫

    SCF167/01
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    大小合适，出众舒适度

    这款柔软按摩垫具有更宽的开口，专为乳头较大的母亲而设计。其可与飞利浦新安怡舒适吸乳器系列产品配合使用。请参阅下图，帮助您确定是否需要更大尺寸的吸乳器按摩垫。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥79.00
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    大小合适，出众舒适度

    带有更宽边缘设计的吸乳器

    • 适合所有舒适吸乳器
    更宽边缘设计，柔软舒适

    更宽边缘设计，柔软舒适

    您可以通过检查乳头与按摩垫边缘是否贴合来确定是否需要大号吸乳器按摩垫。如果您的乳头接触或摩擦到按摩垫内壁，则应选择大尺寸吸乳器按摩垫，确保可享受更舒适的吸乳体验。

    贴合：乳头与按摩垫的漏斗舒适贴合

    贴合：乳头与按摩垫的漏斗舒适贴合

    如果乳头与按摩垫的漏斗舒适贴合，说明所用按摩垫的尺寸正好适合。

    选择大尺寸吸乳器垫：乳头与漏斗的内壁相接触

    选择大尺寸吸乳器垫：乳头与漏斗的内壁相接触

    如果您的乳头与漏斗的内壁有接触或产生摩擦，则应选择带更宽边缘设计的大尺寸吸乳器按摩垫，以确保获得更舒适的吸乳体验。

    适合所有自然原生系列吸乳器

    加大尺寸柔软按摩垫兼容所有自然原生系列的飞利浦新安怡吸乳器。

    适用于此产品的附件

    查看全部附件
    电话订购:4008 800 008
      * 官方建议零售价

      技术规格

      • 原产地

        英国

      • 材料

        不含双酚 A*

      • 包装内物品

        大尺寸按摩垫
        1  件

      • 底座

        材料
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 兼容性

        兼容自然原生系列

      • 操作简易

        底座
        • 易于清洁
        • 可用洗碗机清洗

      • 发育阶段

        阶段
        • 孕期
        • 0 至 6 个月

      • 功能

        柔软舒适的按摩垫
        轻柔刺激

      • 可更换部件

        适合产品型号：
        SCF330
        适合产品型号：
        SCF332
        适合产品型号：
        SCF334

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