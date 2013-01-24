让娇嫩肌肤得到空气般舒适的呵护
飞利浦新安怡可伸缩对称形奶嘴确保有利于宝宝上腭、牙齿、牙龈的自然正常发育。所有飞利浦新安怡安抚奶嘴均由硅胶制成，无味道，无气味。颜色随机。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让娇嫩肌肤得到空气般舒适的呵护
飞利浦新安怡可伸缩对称形奶嘴确保有利于宝宝上腭、牙齿、牙龈的自然正常发育。所有飞利浦新安怡安抚奶嘴均由硅胶制成，无味道，无气味。颜色随机。 查看所有优势
肌肤需要透气，宝宝的肌肤也是如此。我们的护罩具有 6 个空气孔，可获得额外气流，以减少肌肤刺激。
宝宝知道他们喜欢什么！我们询问了妈妈们她们的宝宝对飞利浦新安怡奶嘴反应如何，结果是九成的宝宝接受我们的安抚奶嘴。*
我们的可伸缩硅胶奶嘴采用对称形状，专为呵护您宝宝不同阶段上颚、牙齿和牙床的发育而设计。
您可以确保宝宝使用舒适。这款奶嘴在英国屡获殊荣的站点制造。*
我们的安全手柄可让您随时轻松取下宝宝的安抚奶嘴。即使小手也可以将其抓住！
不使用安抚奶嘴时，只需在存放前卡入保护盖，就可以保持奶嘴安全清洁。
让宝宝的安抚奶嘴保持清洁也非常简单。只需将其放在消毒锅或浸入沸水中即可。