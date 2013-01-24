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Philips Avent

六孔奶嘴

SCF178/23
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  • 让娇嫩肌肤得到空气般舒适的呵护 让娇嫩肌肤得到空气般舒适的呵护 让娇嫩肌肤得到空气般舒适的呵护
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    Philips Avent 六孔奶嘴

    SCF178/23
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    让娇嫩肌肤得到空气般舒适的呵护

    飞利浦新安怡六孔安抚奶嘴可使宝宝的肌肤透气。该护罩拥有六个空气孔，可获得额外气流，以减少肌肤刺激。我们的畸齿矫正可伸缩奶嘴呵护您小宝宝的口腔自然发育。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥58.00
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      • 0-6 个月
      • 畸齿矫正并且不含双酚 A
      • 2 个装
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      九成的宝宝接受我们的安抚奶嘴*

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      宝宝知道他们喜欢什么！我们询问了妈妈们她们的宝宝对飞利浦新安怡奶嘴反应如何，结果是九成的宝宝接受我们的安抚奶嘴。*

      专为口腔自然发育而设计

      专为口腔自然发育而设计

      我们的可伸缩硅胶奶嘴采用对称形状，专为呵护您宝宝不同阶段上颚、牙齿和牙床的发育而设计。

      英国屡获殊荣的站点制造

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      您可以确保宝宝使用舒适。这款奶嘴在英国屡获殊荣的站点制造。*

      安全手柄，便于轻松取下

      安全手柄，便于轻松取下

      我们的安全手柄可让您随时轻松取下宝宝的安抚奶嘴。即使小手也可以将其抓住！

      卡入式保护盖有助于保持宝宝的安抚奶嘴清洁

      卡入式保护盖有助于保持宝宝的安抚奶嘴清洁

      不使用安抚奶嘴时，只需在存放前卡入保护盖，就可以保持奶嘴安全清洁。

      易于消毒，使用卫生

      易于消毒，使用卫生

      让宝宝的安抚奶嘴保持清洁也非常简单。只需将其放在消毒锅或浸入沸水中即可。

      技术规格

      • 包装内物品

        安抚奶嘴
        2  件

      • 安全

        安全拉环
        Y
        不含双酚 A
        Y

      • 卫生

        易于清洗
        Y
        可消毒
        Y
        可放心用洗碗机清洗
        Y

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          奖项

          • 全球知名奶嘴品牌
          • 出于卫生考虑，奶嘴在使用 4 周后进行更换
          • 我们的产品系列支持每个成长阶段的妈妈们和宝宝们
          • 100 位妈妈的在线测试，UK 2012
          • 2014 年度制造商