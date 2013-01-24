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安抚奶嘴夹

SCF185/00
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    安抚奶嘴夹

    SCF185/00
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    确保安抚奶嘴触手可及

    飞利浦新安怡安抚奶嘴夹让安抚奶嘴始终在您的宝宝周围并保持卫生清洁。巧妙的设计使其可以轻松安装，并且不会在宝宝的衣物上留下痕迹。提供三种时尚颜色可供选择。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥59.00
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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      确保安抚奶嘴触手可及

      具有时尚、多彩设计的安抚奶嘴

      • 新生儿

      佩戴方便

      安抚奶嘴夹具有较宽的开口，单手即可轻松地将它安装到宝宝的衣物上

      呵护衣物

      安抚奶嘴夹不会在宝宝的衣物上留下痕迹

      智能设计

      适用于各种带有拉环的安抚奶嘴

      技术规格

      • 原产地

        德国

      • 包装内物品

        安抚奶嘴夹
        1

      • 发育阶段

        阶段
        • 0 至 6 个月
        • 6-18 个月

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