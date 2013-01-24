每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
确保安抚奶嘴触手可及
飞利浦新安怡安抚奶嘴夹让安抚奶嘴始终在您的宝宝周围并保持卫生清洁。巧妙的设计使其可以轻松安装，并且不会在宝宝的衣物上留下痕迹。提供三种时尚颜色可供选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
确保安抚奶嘴触手可及
飞利浦新安怡安抚奶嘴夹让安抚奶嘴始终在您的宝宝周围并保持卫生清洁。巧妙的设计使其可以轻松安装，并且不会在宝宝的衣物上留下痕迹。提供三种时尚颜色可供选择。 查看所有优势
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
安抚奶嘴夹具有较宽的开口，单手即可轻松地将它安装到宝宝的衣物上
安抚奶嘴夹不会在宝宝的衣物上留下痕迹
适用于各种带有拉环的安抚奶嘴
原产地
包装内物品
发育阶段