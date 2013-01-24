柔软的安抚奶嘴，呵护宝宝娇嫩的肌肤*
使用飞利浦新安怡舒柔安抚奶嘴，呵护娇嫩肌肤。我们的柔软、灵活护罩，自然贴合宝宝的面部曲线，在宝宝的皮肤上留下的压痕少，可减少皮肤刺激，让宝宝倍感舒适。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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娇嫩肌肤需要加倍呵护。我们的 FlexiFit 技术可使此护罩自然贴合宝宝的面部曲线，柔软舒适。对宝宝肌肤的压痕较少且对肌肤的刺激少。
我们的弧形护罩可减少压力，呵护宝宝的脸颊，让宝宝倍感舒适。
婴儿知道他们的所爱！我们询问妈妈们她们宝宝对我们有质感的硅胶奶嘴的反应如何，98% 的妈妈说她们的宝宝接受飞利浦新安怡柔软奶嘴。
这款如丝般、带纹路的硅胶安抚奶嘴，让您的小家伙倍感舒适。
我们的可伸缩硅胶奶嘴采用对称形状，专为呵护您宝宝不同阶段上颚、牙齿和牙床的发育而设计。
ultra soft 旅行收藏盒可用作消毒锅，您只需加入一些水，将其放入微波炉中即可。然后放心，它是清洁的，可供下次使用。